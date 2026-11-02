Los chicos del Jardín de Infantes Municipal “Mundo Feliz” de Clodomira realizaron una colorida muestra

La comunidad educativa del Jardín de Infantes Municipal “Mundo Feliz, de la ciudad de Clodomira, disfrutó de la esperada muestra anual, con la participación de los alumnos de todas las salas, acompañados por sus maestras, con quienes pudieron compartir todo lo aprendido durante el año.

Hoy 22:20

Esta actividad contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, junto con la coordinadora de Jardines de Infantes, Mariana Nuño; otros miembros del Departamento Ejecutivo y representantes del Concejo Deliberante, además de vecinos, quienes hicieron un reconocimiento al valioso trabajo de las docentes en las diferentes áreas.

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A lo largo de la velada, los chicos pudieron hacer gala de su creatividad e imaginación para mostrar sus trabajos, experiencias y todo lo aprendido durante el año.

En este marco, el intendente Ruiz agradeció el compromiso al personal docente y a todos los que forman parte de la comunidad del jardín, que se ve reflejado en esta muestra como síntesis del trabajo que realizan durante el ciclo lectivo.

También resaltó el acompañamiento de las familias, que es fundamental en el proceso de formación de los pequeños a través de la educación institucional.

“Seguimos apostando a la educación, acompañando el crecimiento y construyendo oportunidades desde la primera infancia”, dijo Ruiz en su mensaje.