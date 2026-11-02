Primera Nacional: quedaron definidos los cruces del Reducido por el segundo ascenso

Con la fase regular finalizada, 14 equipos comenzarán la pelea por llegar a la Liga Profesional. Conocé los enfrentamientos, el formato y las fechas de la definición.
La Primera Nacional 2026 ingresó en su etapa decisiva y ya quedaron confirmados los cruces del Torneo Reducido, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. La competencia comenzará el 14 de noviembre con siete enfrentamientos a partido único.
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Participarán los equipos que finalizaron entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Los siete ganadores avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.
La primera ronda se disputará a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado. En caso de empate, el local avanzará por ventaja deportiva. Desde los cuartos de final, las eliminatorias se jugarán con partidos de ida y vuelta.
De esta manera, el 19 de diciembre se conocerá al segundo equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Profesional 2027.