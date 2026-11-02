Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Primera Nacional: quedaron definidos los cruces del Reducido por el segundo ascenso

Con la fase regular finalizada, 14 equipos comenzarán la pelea por llegar a la Liga Profesional. Conocé los enfrentamientos, el formato y las fechas de la definición.

Hoy 22:26

La Primera Nacional 2026 ingresó en su etapa decisiva y ya quedaron confirmados los cruces del Torneo Reducido, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. La competencia comenzará el 14 de noviembre con siete enfrentamientos a partido único.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participarán los equipos que finalizaron entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Los siete ganadores avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Los cruces del Reducido de la Primera Nacional

  • Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta
  • Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires
  • Deportivo Morón vs. Colegiales
  • Temperley vs. Ciudad de Bolívar
  • Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú
  • Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown
  • Colón vs. Midland

La primera ronda se disputará a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado. En caso de empate, el local avanzará por ventaja deportiva. Desde los cuartos de final, las eliminatorias se jugarán con partidos de ida y vuelta.

El calendario del Reducido

  • 14 de noviembre: primera ronda y final por el primer ascenso.
  • 21 de noviembre: cuartos de final, ida.
  • 28 de noviembre: cuartos de final, vuelta.
  • 2 de diciembre: semifinales, ida.
  • 5 de diciembre: semifinales, vuelta.
  • 12 de diciembre: final del Reducido, ida.
  • 19 de diciembre: final del Reducido, vuelta.

De esta manera, el 19 de diciembre se conocerá al segundo equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Profesional 2027.

TEMAS Primera Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Central Córdoba sigue sin levantar cabeza: cayó ante Platense, estiró su racha negativa y quedó último
  3. 3. Tómbola Santiagueña: los números de este lunes 2 de noviembre de 2026
  4. 4. “Con Lali no te metas”: la China Suárez tuvo un gesto con la cantante y estallaron las redes
  5. 5. Ataque de furia en Río Hondo: arrojaba piedras a los motociclistas y provocó un accidente
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT