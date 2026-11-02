Primera Nacional: quedaron definidos los cruces del Reducido por el segundo ascenso

Con la fase regular finalizada, 14 equipos comenzarán la pelea por llegar a la Liga Profesional. Conocé los enfrentamientos, el formato y las fechas de la definición.

Hoy 22:26

La Primera Nacional 2026 ingresó en su etapa decisiva y ya quedaron confirmados los cruces del Torneo Reducido, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. La competencia comenzará el 14 de noviembre con siete enfrentamientos a partido único.

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Participarán los equipos que finalizaron entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Los siete ganadores avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires

Deportivo Morón vs. Colegiales

Temperley vs. Ciudad de Bolívar

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Colón vs. Midland

La primera ronda se disputará a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado. En caso de empate, el local avanzará por ventaja deportiva. Desde los cuartos de final, las eliminatorias se jugarán con partidos de ida y vuelta.

El calendario del Reducido

14 de noviembre: primera ronda y final por el primer ascenso.

primera ronda y final por el primer ascenso. 21 de noviembre: cuartos de final, ida.

cuartos de final, ida. 28 de noviembre: cuartos de final, vuelta.

cuartos de final, vuelta. 2 de diciembre: semifinales, ida.

semifinales, ida. 5 de diciembre: semifinales, vuelta.

semifinales, vuelta. 12 de diciembre: final del Reducido, ida.

final del Reducido, ida. 19 de diciembre: final del Reducido, vuelta.

De esta manera, el 19 de diciembre se conocerá al segundo equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Profesional 2027.