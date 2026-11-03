Dos camiones protagonizaron un violento choque frontal en la Ruta 92, a pocos kilómetros de Vilelas

El accidente ocurrió en el paraje El Desvío, en cercanías de Vilelas. Una falla mecánica habría provocado que uno de los vehículos cruzara de carril e impactara contra el otro. Ambos rodados sufrieron importantes daños materiales.

Hoy 20:17

Un impresionante choque frontal entre dos camiones se registró durante la tarde de este martes sobre la Ruta Provincial N.º 92, en el paraje El Desvío, a unos 14 kilómetros de Vilelas. Pese a la violencia del impacto y a los importantes daños materiales en ambos vehículos, los conductores resultaron ilesos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los primeros datos del hecho, un camión Scania con acoplado circulaba en sentido sur a norte cuando sufrió un desperfecto mecánico en el sistema de dirección. La falla provocó que el chofer perdiera el control del rodado y se cruzara de carril. En ese momento, impactó de frente contra un Ford Cargo que transitaba en sentido contrario, de norte a sur.

Los dos conductores son oriundos de la provincia de Santa Fe. A pesar de la magnitud del choque, ninguno sufrió lesiones y no fue necesario trasladarlos a un centro de salud. El siniestro dejó importantes daños materiales en las estructuras de los vehículos involucrados.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Vilelas, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 12, que se encargó de las actuaciones correspondientes. Por disposición de la fiscal interviniente, Victoria Ledesma, se ordenó realizar un acta de constatación, tomar fotografías periciales, recibir las exposiciones de ambos conductores y verificar la documentación reglamentaria de los camiones.