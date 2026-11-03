Grave incidente en la zona sur: una sargento de Policía habría sido víctima de un ataque sexual en plena calle

El grave episodio ocurrió en el cruce de Grecia y Lamadrid. La víctima presta servicios en la Comisaría Nº 3 y fue trasladada al Hospital Regional. Un hombre de 32 años fue demorado.

Hoy 16:25

Un preocupante episodio se registró alrededor de las 00:20 de este martes en la ciudad Capital, donde una funcionaria de la Policía de Santiago del Estero habría sido víctima de un presunto ataque sexual mientras transitaba por calle Grecia, en dirección a Lamadrid.

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La víctima es una sargento de Policía que presta servicios en la Comisaría Comunitaria Nº 3. Según las primeras actuaciones, habría sido abordada por un hombre de estatura mediana, tez morena y con aparente aliento etílico. La situación tomó intervención policial luego de que el hermano de la mujer, un exfuncionario policial retirado, recibiera un llamado telefónico y se dirigiera al lugar. Al llegar, manifestó haber encontrado a su hermana con parte de su vestimenta desplazada y en una situación de extrema vulnerabilidad.

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De acuerdo con lo informado, mientras permanecía en el lugar, el hombre observó a un sujeto cuyas características físicas coincidían con las descriptas por la funcionaria, por lo que procedió a demorarlo hasta la intervención de los efectivos. El sospechoso, un hombre de 32 años, fue puesto a disposición de las actuaciones correspondientes.

La mujer ya había sido trasladada al Hospital Regional para recibir asistencia médica antes del arribo del personal policial. En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias y personal de Criminalística, mientras que la instrucción quedó a cargo de la Comisaría de la Mujer.

La investigación buscará establecer con precisión cómo se produjo el episodio y determinar la eventual responsabilidad del hombre demorado. Por la gravedad de lo denunciado, el caso quedó bajo intervención de las autoridades competentes.