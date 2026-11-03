Qué dice el informe del árbitro sobre el choque que terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

El juez Manuel Ángel Pérez Hernández explicó los motivos de la expulsión del arquero del Andorra y cómo se decidió suspender el encuentro ante Tenerife.

Hoy 16:28

Se conocieron nuevos detalles del trágico episodio que terminó con la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras el violento choque con el arquero Jesús Lázaro Owono, del Andorra, durante un partido de la Segunda División de España.

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El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández dejó asentado en el acta oficial los motivos de la expulsión del guardameta y las circunstancias que llevaron a la suspensión del encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Según el informe publicado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Owono recibió la tarjeta roja por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

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Cómo se decidió la suspensión del partido

El juez también describió los momentos de angustia que se vivieron durante la atención médica del delantero, quien posteriormente falleció tras permanecer internado.

“El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios”, detalló.

La decisión de no continuar el encuentro se tomó después de una reunión con los representantes de ambos equipos.

“Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el encuentro”, explicó el árbitro.

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La sanción que podría recibir el arquero del Andorra

El Comité de Competición de la RFEF analiza la posible aplicación del artículo 102 del reglamento, referido a acciones violentas que provocan consecuencias lesivas graves.

Si la jugada queda encuadrada bajo esa normativa, Owono podría recibir una suspensión de entre cuatro y doce partidos, aunque todavía no existe una resolución definitiva.

Al momento de la interrupción, Tenerife y Andorra empataban 2-2, con dos minutos de tiempo añadido pendientes. Según el informe, la eventual reanudación debería realizarse con un tiro libre directo a favor del conjunto local.