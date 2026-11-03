Dolor en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras un violento choque con el arquero rival

El delantero del Tenerife tenía 30 años y permanecía internado en terapia intensiva tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido ante Andorra.

Hoy 07:52

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, quien permanecía internado luego de sufrir un violento choque durante el partido frente al FC Andorra.

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La acción ocurrió en el tramo final del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando De Miguel intentó disputar una pelota y chocó con el arquero visitante, Jesús Owono, quien había salido de su área para despejar.

Tras el impacto, el delantero quedó tendido sobre el campo de juego y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los equipos médicos lograron reanimarlo y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Debido a la gravedad de su estado, quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras el partido fue suspendido para permitir la asistencia médica.

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Este martes, el CD Tenerife confirmó oficialmente el fallecimiento y expresó su profundo dolor por la pérdida del futbolista. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, señaló el club al comunicar la noticia.

La institución también acompañó a la familia, amigos y compañeros del delantero, y agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintos puntos del fútbol español.

El FC Andorra también expresó sus condolencias, mientras que su presidente, Gerard Piqué, manifestó su pesar por lo sucedido.

Conmoción en el fútbol español

La noticia generó una fuerte repercusión entre clubes, dirigentes y futbolistas. Incluso el Real Madrid expresó públicamente sus condolencias por la muerte del jugador.

A raíz de lo ocurrido, la Federación Española suspendió partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos para este martes, como muestra de respeto.

Jesús de Miguel había llegado al Tenerife en 2025, tras una extensa trayectoria por distintas categorías del fútbol español. Antes había pasado por clubes como Leganés, Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas y Castellón.

Su muerte provocó una profunda conmoción en el fútbol español, que despidió a un jugador de apenas 30 años cuya carrera quedó truncada tras una acción fortuita dentro del campo de juego.