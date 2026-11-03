Los Kijanos celebrarán sus 20 años con una gran peña junto a Dany Hoyos en La Banda

La reconocida agrupación santiagueña festejará sus dos décadas de trayectoria el próximo 22 de noviembre, con una noche de música y folclore que también contará con la participación de Los Sacheros.

Hoy 02:33

La ciudad de La Banda será escenario de una gran celebración musical el próximo domingo 22 de noviembre, cuando Los Kijanos festejen sus 20 años de trayectoria con una peña que reunirá a destacados artistas de la música popular santiagueña.

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El encuentro se realizará desde las 18 horas en el predio Lo de O-LI, ubicado en avenida Besares 2279, y contará con la participación especial de Dany Hoyos y Los Sacheros, en una jornada que combinará folclore, guaracha y canciones que forman parte del repertorio popular.

Uno de los momentos más esperados será el reencuentro sobre el escenario entre Los Kijanos y Dany Hoyos, quienes volverán a interpretar la zamba “No despiertes aún”, grabada juntos en 2017.

La celebración coincidirá con el Día de la Música, lo que le dará un significado especial a una noche que promete recorrer los principales éxitos de la agrupación, junto con clásicos como “Zappas Viejas”, “Canto de barrio”, “Musha del monte” y “Suena cumbia”.

Dos décadas de música y nuevos proyectos

A lo largo de sus 20 años de historia, Los Kijanos lograron consolidar una identidad musical propia, manteniendo su vínculo con las raíces santiagueñas pese a los cambios de integrantes que atravesó la formación.

Actualmente, la banda continúa presentándose en distintos escenarios del país, con actuaciones en San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis, Tucumán, Salta y Jujuy, además de sus habituales encuentros con el público santiagueño.

En paralelo, la agrupación trabaja en un nuevo disco de invitados, que contará con la participación de reconocidos referentes del folclore argentino, entre ellos Lázaro Caballero, Iván Ruiz, Cristian Herrera, Rubén Izaguirre y El Sachero.

También prepara el lanzamiento de “Todo suena mejor en chamamé”, una producción integrada por seis canciones reversionadas, cada una acompañada por su respectivo videoclip.

Más presentaciones y dónde conseguir las entradas

La agenda de Los Kijanos continuará el 12 de diciembre, cuando participen del festival por el primer aniversario de La Pepa Brizuela, que se desarrollará en Villa Retiro desde las 20 hasta las 4 de la madrugada.

En esa oportunidad compartirán escenario con La Pepa Brizuela, Márama, La Garetto y Alejo Brizuela, además de DJs invitados.

Por otra parte, las entradas para la peña aniversario del 22 de noviembre ya se encuentran a la venta de manera presencial en Pago Donde Nací, ubicado en Independencia 253, Galería Gigli, y online a través de www.tixpays.com.

De esta manera, Los Kijanos se preparan para celebrar dos décadas de música junto a su público, en una fiesta que reunirá a importantes exponentes de la cultura popular santiagueña.