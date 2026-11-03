Familia exige justicia tras atropello a peregrinos en Palpalá

Las familias de los peregrinos heridos en un atropello en Palpalá reclaman justicia tras la imputación del conductor por lesiones graves y conducción imprudente bajo los efectos del alcohol.

Hoy 02:21

En un trágico incidente ocurrido el 25 de octubre en Palpalá, dos peregrinos resultaron heridos cuando se encontraban caminando hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco. Este accidente ha generado un fuerte clamor por justicia por parte de las familias de las víctimas, quienes se han manifestado públicamente para exigir que se tomen medidas adecuadas contra el conductor responsable.

El imputado, Jesús Ocampos, de 26 años, enfrenta cargos por lesiones graves y conducción imprudente bajo los efectos del alcohol, tras ser culpable de atropellar a Juan Eduardo Villarroel, de 47 años, y su pareja, Soledad Herebia, de 36 años. Ocampos tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,12, lo que incrementa la gravedad de la situación, sin embargo, permanece en libertad mientras se desarrolla el caso.

Durante una conferencia de prensa, Guadalupe Revollo, madre de Villarroel, expresó su dolor y la desesperación que sienten al ver a su hijo en terapia intensiva. "Queremos justicia porque mi hijo está debatiéndose en terapia intensiva, recuperándose de a poco. Para nosotros es algo desgarrador", declaró, enfatizando la importancia de que el caso avance.

Las secuelas del accidente son devastadoras. Villarroel ha sufrido un shock en la médula ósea y múltiples fracturas en las vértebras, lo que podría comprometer su capacidad de caminar en el futuro. Por su parte, Herebia padece fracturas en dos costillas, aunque su estado es menos grave.

Las familias de las víctimas han expresado su frustración con la actuación del fiscal Alejandro Maldonado, quien ha mencionado que Villarroel no debió transitar por la banquina. Revollo respondió a estas declaraciones, indicando que "había mucha gente peregrinando" en el momento del accidente, lo que contradice la afirmación del fiscal.

El lugar del accidente en la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio Papa Francisco, carece de cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de pruebas. Las familias han hecho un llamado a los testigos del hecho para que se presenten y ayuden en la investigación, señalando la ausencia de testigos en las declaraciones oficiales.

El reclamo por justicia se intensifica a medida que las familias demandan que Ocampos enfrente una medida de detención preventiva, dada la gravedad de los hechos. Villarroel, quien trabaja como preventista y es parte de una comparsa en la capital jujeña, ha visto su vida alterada drásticamente, y su familia espera que se tomen las acciones necesarias para evitar que se repitan tragedias similares en el futuro.