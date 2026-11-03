Detienen a un hombre en Leales tras encontrar a una adolescente desaparecida

Efectivos de la Policía de Tucumán localizaron a una adolescente desaparecida y arrestaron a un hombre de 42 años en un operativo en Leales, evidenciando la eficacia de las investigaciones en casos de desapariciones.

Hoy 01:11

El pasado domingo 1 de noviembre, efectivos de la Policía de Tucumán localizaron a una adolescente que había sido reportada como desaparecida desde el 26 de octubre. La operación se llevó a cabo en la ruta provincial 323, en las cercanías del puente sobre el río Salí. Durante este procedimiento, se detuvo a un hombre de 42 años, identificado como Walter Daniel Luna, quien era buscado en relación con la investigación de la desaparición de la menor.

Según el informe proporcionado por la Comisaría de Villa de Leales, la intervención policial se realizó alrededor de las 21:30, tras recibir información confidencial sobre el desplazamiento del sospechoso. Los datos indicaban que Luna presuntamente se encontraba en proceso de llevar a la adolescente a su hogar. Al llegar al lugar del operativo, los policías interceptaron un Renault 9 de color bordó, en el cual viajaban tanto la menor como el sospechoso.

El vehículo era conducido por un hermano de Luna, quien no fue detenido. A medida que los oficiales se acercaron, Luna reaccionó de manera agresiva, intentando escapar e incluso rompiendo un vidrio del automóvil con un cabezazo durante el forcejeo con los agentes. Este incidente generó momentos de tensión, pero finalmente, los policías lograron reducirlo y efectuar su detención.

Una vez que Luna fue arrestado, la adolescente fue retirada del vehículo y puesta a resguardo por las autoridades. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría de Santa Rosa de Leales, donde quedó a disposición de la justicia. La investigación está siendo supervisada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, que ha tomado las riendas del caso para asegurar que se sigan todos los procedimientos legales adecuados.

Tras la detención, la Policía notificó a la Unidad Fiscal sobre los acontecimientos, lo que llevó a que se ordenaran una serie de exámenes y la intervención de Criminalística. Las autoridades también han dispuesto que se incluya a la Defensoría en el proceso, asegurando que la menor tenga la oportunidad de declarar en presencia de su madre, siempre que ella exprese su deseo de hacerlo.

Este exitoso operativo resalta la importancia de la colaboración entre diferentes unidades policiales y la comunidad en la lucha contra la delincuencia y la protección de los menores. Las medidas implementadas por la Fiscalía y la Policía demuestran un firme compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente en situaciones tan delicadas como la desaparición de personas.