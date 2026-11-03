De El Bobadal a Un Poco de Ruido: Enrique Maza llevará la guaracha santiagueña al streaming del momento

El reconocido cantante se presentará este miércoles a las 21 en el popular programa conducido por Pinky, DJ Pipo y Damo. Con más de 26 años de trayectoria, buscará conquistar a una nueva audiencia con el ritmo que lo convirtió en referente de la música tropical.

Hoy 02:30

La guaracha santiagueña tendrá un lugar destacado en uno de los programas de streaming más populares del país. El cantante y compositor Enrique Maza será uno de los invitados especiales de Un Poco de Ruido, el ciclo dedicado a la música tropical que conducen Pinky, DJ Pipo y Damo.

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La presentación está prevista para este miércoles a las 21 horas y representa una nueva oportunidad para que el artista santiagueño lleve su música a una audiencia que sigue el programa desde distintos puntos de Argentina y del exterior.

Oriundo de Bajo Alegre, una localidad cercana a El Bobadal, Enrique Maza construyó una extensa carrera musical que comenzó mucho antes de alcanzar la popularidad. Durante su infancia trabajó como peón rural en la cosecha de limones, hasta que encontró en la música el camino para desarrollar su vocación artística.

En 2003 se puso al frente de Enrique Maza y La Verdadera, una propuesta que logró consolidarse dentro de la guaracha gracias a un estilo caracterizado por guitarras de ritmo acelerado, bajos profundos y una marcada presencia de la percusión.

A lo largo de su trayectoria, el músico lanzó 15 producciones discográficas, obtuvo tres reconocimientos de Oro y Platino y se convirtió en el primer artista santiagueño en recibir el Botón de Plata de YouTube.

Un nuevo paso en su carrera musical

La participación en Un Poco de Ruido llegará en medio de una intensa gira por Buenos Aires, donde el cantante tiene previstas más de 18 presentaciones en vivo, reafirmando su convocatoria en bailes, festivales y escenarios de todo el país.

Detrás de su crecimiento en las plataformas digitales se encuentra Delnorte Producciones, firma santiagueña que trabaja en la difusión de su música y en el acercamiento a nuevas generaciones de oyentes.

Mientras prepara su decimosexto álbum de estudio, Enrique Maza continúa ampliando su presencia en la escena tropical argentina.

Su llegada al reconocido streaming representa una oportunidad para mostrar la identidad musical de Santiago del Estero y acercar la guaracha a nuevos públicos, llevando el ritmo de sus raíces a uno de los espacios digitales de mayor repercusión en la música popular.