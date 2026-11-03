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¿Siguen las lluvias en Santiago del Estero? Anticipan tormentas y una máxima de 33°C para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un martes 3 de noviembre con elevada humedad, tormentas fuertes durante la madrugada y nuevas precipitaciones hacia la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 33 grados.

Hoy 01:34

El tiempo inestable continuará este martes 3 de noviembre en Santiago del Estero, donde se esperan nuevas tormentas luego de las lluvias registradas durante los últimos días. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por temperaturas elevadas, mucha humedad y condiciones cambiantes.

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El organismo anticipa una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 33°C, mientras que la humedad rondará el 90%, configurando un ambiente cálido y húmedo en la Madre de Ciudades.

¿En qué momento podrían registrarse tormentas?

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada podrían desarrollarse tormentas fuertes, por lo que las primeras horas del martes presentarían las condiciones más inestables.

Para la mañana y la tarde, el SMN prevé una mejora temporaria, con cielo parcialmente nublado y un progresivo ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 33 grados.

Sin embargo, la inestabilidad podría regresar durante la noche, cuando se esperan tormentas aisladas, manteniendo la posibilidad de nuevas precipitaciones en la ciudad.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá otro martes con probabilidades de lluvias y tormentas, en continuidad con las condiciones meteorológicas que caracterizaron a los últimos días.

Ante este panorama, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer posibles cambios en el pronóstico y eventuales alertas meteorológicas.

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