Controles de alcoholemia en Salta resultan en 185 sanciones a conductores

Durante el fin de semana, los controles de alcoholemia en Salta resultaron en 185 conductores sancionados por infringir la Ley Provincial 7846 de Tolerancia Cero, evidenciando la importancia de mantener la seguridad vial.

Hoy 01:25

Los recientes controles de alcoholemia realizados en la provincia de Salta han dejado como resultado la sanción de 185 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. Este operativo, llevado a cabo durante el pasado fin de semana, es parte de los esfuerzos por mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito en la región.

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que se realizaron controles exhaustivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia, donde se inspeccionaron un total de 11.697 vehículos. De este número, se detectaron 1.572 infracciones a las normativas de tránsito, lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar con estas acciones preventivas.

El operativo incluyó 8.396 pruebas de alcoholemia, de las cuales 185 resultaron positivas. Esto significa que se identificó a un número significativo de conductores que habían consumido alcohol antes de conducir, lo que contraviene la Ley Provincial 7846 de Tolerancia Cero. Esta legislación prohíbe estrictamente la conducción bajo la influencia de alcohol, drogas o estupefacientes.

Los procedimientos de control fueron coordinados por la Dirección General de Seguridad Vial, que busca no solo sancionar a los infractores, sino también concienciar a la población sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. La seguridad en las vías es una prioridad, y estos operativos tienen como objetivo prevenir siniestros viales.

La implementación de controles de este tipo es crucial para reforzar la seguridad en las calles y carreteras de Salta. A medida que se realizan estos operativos, se espera que más conductores tomen conciencia de la importancia de respetar las normas de tránsito, contribuyendo así a una circulación más segura para todos.

Los resultados de estos controles no solo reflejan la efectividad de las medidas implementadas por las autoridades, sino que también subrayan la responsabilidad compartida de todos los conductores para garantizar la seguridad vial. La colaboración entre la ciudadanía y las instituciones responsables es fundamental para alcanzar una conducción más segura en Salta.