Mujer y cuatro niños fallecen en incendio en Quitilipi, Chaco

Un incendio en Quitilipi, Chaco, resultó en la muerte de una mujer y cuatro niños, lo que ha llevado a la apertura de una investigación por homicidio múltiple.

Hoy 03:15

El trágico incendio en Quitilipi, provincia de Chaco, ha cobrado la vida de una mujer de 22 años y de cuatro niños, lo que ha suscitado una investigación por homicidio múltiple. Este lamentable suceso tuvo lugar en la madrugada del día de ayer, alrededor de las 6:00 a.m., en una vivienda precaria ubicada en el barrio Matadero, específicamente en la zona de Islas Malvinas al 1.200.

Al llegar al lugar, las autoridades policiales y los bomberos encontraron el interior de la vivienda, construida en gran parte con materiales inflamables como madera y nailon, completamente afectado por las llamas. Durante el operativo de rescate, se hallaron dos cuerpos de menores calcinados en un sector de la casa, mientras que en otro compartimiento se descubrió el cuerpo de la mujer en el suelo y el de una menor en la cama.

Las víctimas han sido identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo de cuatro años; y sus dos sobrinos, de cinco y cuatro años, que eran hijos de su hermana, quien reside a corta distancia de la escena del crimen. En el frente de la vivienda, se encontró a Alberto Luis Ávalos, de 25 años, en estado inconsciente, además de un bebé de seis meses en brazos de su abuela.

Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde lamentablemente se confirmó que el bebé llegó sin signos vitales. Según los informes de los medios locales, la médica policial que examinó los cuerpos constató que los menores presentaban cortes en la región cervical y quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Además, el bebé mostró livideces en el cuello y la espalda, mientras que Aranda tenía escoriaciones en la región lumbar. Las autopsias han sido ordenadas para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar si las lesiones infligidas fueron causantes del fatal desenlace o si el incendio fue el único factor.

Ávalos se encuentra bajo custodia policial tras ser diagnosticado con un cuadro de psicosis aguda. Los exámenes médicos revelaron signos de escoriaciones en la zona cervical, lesiones múltiples por contusión y posibles indicios de intoxicación. El Gabinete Científico del Poder Judicial ha estado llevando a cabo pericias en la vivienda y ha incautado diversos elementos, como teléfonos celulares, un encendedor, tramos de soga y un cuchillo de 27 centímetros con manchas que parecen ser de sangre.

El fiscal subrogante, Gustavo Valero, ha ordenado la detención de Ávalos por el presunto homicidio de las cinco víctimas. La investigación se centrará en los resultados de las autopsias y el análisis de los objetos incautados para esclarecer este trágico hecho.