Continúa la búsqueda de adolescente desaparecida en Laguna Setúbal

La búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida en la Laguna Setúbal de Santa Fe se intensifica tras el inicio del operativo el domingo por la noche.

Hoy 04:22

La búsqueda de una adolescente de 15 años continúa en la Laguna Setúbal, ubicada en la ciudad de Santa Fe, donde se han desplegado esfuerzos significativos por parte de las autoridades locales. El operativo se inició la noche del domingo, luego de que testigos informaron sobre la caída de la joven al agua desde el Puente Colgante. Este incidente ha desencadenado una intensa movilización de recursos para localizar a la adolescente.

Las labores de rescate se concentran principalmente en el área entre el Puente Colgante y el viaducto Oroño, aunque se han extendido hacia el sur, debido a la corriente del agua que podría haber arrastrado a la joven más allá del punto inicial. Un equipo compuesto por efectivos de la Policía y personal de Prefectura Naval Argentina trabaja incansablemente con embarcaciones para intentar localizarla.

De acuerdo con las descripciones proporcionadas por los testigos, la adolescente vestía un jean ancho negro, una camiseta del FC Barcelona y zapatillas negras de la marca Adidas. Su cabello estaba recogido en una trenza lateral, lo que ha ayudado a los rescatistas a identificarla. La coordinación de la búsqueda se ha visto afectada por la presencia de camalotes y vegetación flotante en la laguna, complicando así las tareas de recuperación.

Los primeros testimonios sobre el suceso indican que la adolescente ingresó al agua alrededor de las 20:30 horas del domingo, desapareciendo rápidamente de la vista de quienes la observaron. Desde el inicio del operativo, las autoridades decidieron interrumpir el tráfico sobre el Puente Colgante para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y permitir un mejor acceso a la zona afectada.

Este lunes, las tareas de búsqueda fueron reanudadas con más intensidad por parte de Prefectura y la Policía, quienes han implementado un plan de acción que incluye recorridos por diferentes sectores de la laguna. Sin embargo, la corriente del agua y la densa vegetación continúan representando un desafío para los rescatistas, lo que ha llevado a la planificación de estrategias adicionales para optimizar la búsqueda.

A medida que avanza el operativo, las autoridades están comprometidas en seguir buscando en todos los sectores de la Laguna Setúbal y sus alrededores, con la esperanza de encontrar a la adolescente desaparecida y brindar respuestas a su familia y a la comunidad.