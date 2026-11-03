Añatuya bajo la lluvia: un pronóstico cambiante para hoy Martes 3 de noviembre de 2026

Los añatuyenses experimentan hoy un clima inestable con lluvias irregulares. Se presentan temperaturas que oscilan entre los 20 y 32 grados Celsius.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran con lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 22.7 °C, pero la sensación térmica asciende a 24.8 °C debido a la alta humedad del 87%.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance una máxima de 32.4 °C, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 20.1 °C. Este comportamiento térmico sugiere que, a pesar de la lluvia, las temperaturas pueden ser bastante cálidas en las horas centrales del día.

Para el día de mañana, el pronóstico indica que el clima estará cubierto, con un descenso en las temperaturas. La mínima se espera en 19.3 °C y la máxima no superará los 24.4 °C, lo que podría traer un respiro para los añatuyenses que buscan un clima más templado.

El jueves, la situación mejora notablemente, ya que se prevé un día soleado con temperaturas más agradables. La mínima rondará los 16.8 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30.4 °C, permitiendo que los añatuyenses disfruten de un clima más estable.

En resumen, hoy, Martes 3 de noviembre de 2026, Añatuya experimenta lluvias irregulares, con una temperatura mínima de 20.1 °C y una máxima de 32.4 °C. Para mañana, el clima se presentará cubierto y las temperaturas oscilarán entre 19.3 °C y 24.4 °C, mientras que el jueves promete ser soleado con temperaturas más cálidas.

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