"Hubo acuerdos con el radicalismo con la condición de que apoyara suspender las PASO"

Así lo indicó en su columna de este martes el licenciado Osvaldo Granados, durante su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:25

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama, en la que analizó distintos aspectos de la actualidad económica y política del país.

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En relación con el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, Granados señaló que los operadores del mercado no ofrecen explicaciones claras sobre el escenario, aunque mencionó una publicación del Washington Post que sostiene que no habrá un giro en la relación geopolítica con Argentina, considerado el principal socio después de las elecciones de Brasil.

También explicó que las medidas vinculadas con los aranceles y la política exterior no pasaron por el Congreso porque esas facultades fueron delegadas al Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se refirió a las negociaciones políticas en torno a la suspensión de las PASO. “Hubo acuerdos con los radicales, a condición de que el radicalismo apoyara suspender las PASO. Enrique Zuleta considera que esto va a pasar, que van a ser suspendidas”, sostuvo.

En materia económica, destacó la mejora de la recaudación impositiva, impulsada por los ingresos provenientes del impuesto a las Ganancias y los derechos de exportación.

En ese sentido, precisó que durante octubre las exportaciones alcanzaron los 2.800 millones de dólares, con embarques de maíz, soja y otros granos, una cifra superior a la registrada durante el mismo período del año anterior.

Granados también señaló que el ingreso de divisas permitió que 1.900.000 personas compraran dólares sin que eso provocara una crisis cambiaria. “En otro momento hubiese volteado a un gobierno”, afirmó.

Finalmente, mencionó la incorporación de André Janones por parte de Sergio Massa, a quien identificó como el responsable de manejar la campaña de Lula da Silva y de impulsar una estrategia de comunicación digital que revolucionó la denominada calle digital.

En ese contexto, advirtió sobre la multiplicidad de candidaturas que comienzan a aparecer en el escenario político.