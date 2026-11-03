Pettovello sobre la visita del papa León XIV: “De ninguna manera va a venir a hacer comentarios sobre la política local”

La ministra de Capital Humano aseguró que el viaje del Sumo Pontífice tendrá un carácter pastoral y rechazó las interpretaciones que buscan vincular sus mensajes sobre pobreza y vulnerabilidad con cuestionamientos directos al Gobierno.

Hoy 09:08

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que el pontífice no llegará al país con la intención de intervenir en la discusión política local.

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“De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, sostuvo la funcionaria durante una entrevista con Radio Mitre, al ser consultada sobre las expectativas que genera el viaje.

Pettovello afirmó que mantiene una relación “buena y fluida” con autoridades de la Iglesia argentina y del Vaticano, y señaló que los temas vinculados con la pobreza, la asistencia social y la situación de los sectores vulnerables forman parte de la tarea pastoral de la Iglesia y no deben interpretarse necesariamente como críticas al Poder Ejecutivo.

“La Iglesia obviamente que va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables y con la pobreza”, expresó.

En ese sentido, consideró que realizar una lectura partidaria de los mensajes del pontífice implicaría desconocer el funcionamiento de la Santa Sede. “Hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano”, manifestó.

La ministra también cuestionó a quienes, según su mirada, intentan convertir la visita en una disputa política. Para Pettovello, se trata de “una visita pastoral” y de una oportunidad de encuentro para los argentinos ante la llegada de un líder mundial que promueve un mensaje de paz.

La relación del Gobierno con la Iglesia

Ante las consultas sobre eventuales críticas de integrantes del Episcopado a las políticas oficiales, Pettovello se limitó a hablar sobre el área bajo su responsabilidad.

“En cuanto a lo que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, no hay quejas”, afirmó, aunque reconoció que existen aspectos sobre los cuales todavía se debe continuar trabajando.

La funcionaria aseguró además que mantiene un diálogo permanente con representantes eclesiásticos y negó que exista una confrontación entre su cartera y la Iglesia. “Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”, señaló.