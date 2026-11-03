Fürth Automotores: la querella buscará sostener la acusación contra los dos últimos detenidos

La audiencia se realizará desde las 8.30 y tendrá como eje el pedido de prisión preventiva para Analía Montoya y Diego Spertino.

Hoy 06:37

La investigación por el presunto desfalco millonario en Fürth Automotores SA tendrá este martes una audiencia clave, en la que la querella buscará reforzar la acusación contra los dos últimos detenidos: Analía Montoya y Diego Spertino.

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El querellante Marcelo Sgoifo intentará convencer al juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, de que ambos exempleados de la concesionaria habrían tenido una participación activa en una estructura delictiva que operaba dentro de la empresa y que habría provocado un perjuicio económico estimado entre los 5.000 y 6.000 millones de pesos.

La postura de la querella apunta a respaldar la investigación encabezada por los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortes, quienes sostienen que los imputados habrían actuado al margen del sistema operativo de la firma, en coordinación con otros involucrados, entre ellos el exgerente Gerardo Caro.

Montoya se desempeñaba en el área de gestoría y tenía a su cargo tareas vinculadas con la entrega de recibos y remitos provisorios. Por su parte, Spertino trabajaba como vendedor y, según la investigación, tendría una relación cercana con Matías Llado, otro de los detenidos. Ambos fueron arrestados el pasado 25 de septiembre y sus teléfonos celulares fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes.

La defensa cuestiona las pruebas

En la vereda opuesta, los abogados defensores sostienen que la acusación fiscal no cuenta con elementos suficientes para justificar la prisión preventiva.

Durante el debate, el abogado Miguel Torres, representante de Spertino, marcó diferencias entre las conductas atribuidas a su defendido y las de los primeros detenidos, Caro y Llado.

"El Ministerio Público Fiscal no ha logrado superar la barrera mínima de la fundamentación. Hay muy poco, casi nada", cuestionó el letrado.

Además, los defensores plantearon objeciones sobre la prueba vinculada con la magnitud del presunto desfalco, al considerar que no tuvieron participación ni control sobre su obtención y naturaleza.

Un correo electrónico, en el centro de la discusión

Uno de los puntos que promete generar mayor debate es un correo electrónico interno de la concesionaria, fechado en junio de 2025, en el que se habría advertido sobre una importante deuda y la necesidad de gestionar un crédito por 5.000 millones de pesos para afrontar la situación financiera de la empresa.

Para la querella, se trata de un documento que habría sido enmendado por un error y que no alcanza para desvirtuar la investigación ni la auditoría interna, que todavía no tiene una conclusión definitiva.

Sgoifo tiene previsto explicar durante la audiencia los alcances y la naturaleza de ese correo electrónico, en un planteo que podría dar lugar a nuevas intervenciones de fiscales y defensores.

Los pedidos que deberá resolver el juez

La Fiscalía solicitó que Montoya y Spertino continúen detenidos bajo prisión preventiva. La querella acompaña ese requerimiento, mientras que las defensas solicitaron la falta de mérito y el sobreseimiento de ambos imputados.

Además, el magistrado tiene pendiente un planteo para que Montoya acceda al arresto domiciliario, fundamentado en su situación familiar y en su maternidad de una adolescente de 14 años.

La audiencia comenzará a las 8.30 y se anticipa extensa, debido a la cantidad de planteos y cuestionamientos que deberán analizarse.

Finalmente, será el juez Sergio Guillet quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos de prisión preventiva o si considera que los elementos reunidos hasta el momento no son suficientes para sostener esa medida. No se descarta que la resolución demande más tiempo y quede pendiente para una fecha posterior.