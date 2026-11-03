Elecciones de medio término en EE.UU.: consecuencias regionales y nacionales

Un consenso de encuestas indicaría que en las elecciones del 3 de noviembre el presidente Trump perdería su mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Cabe examinar las probables consecuencias a nivel nacional y global.

Hoy 07:13

Por Guillermo Makin

Para Página 12

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Nate Silver, editor de la sección política donde determina la metodología de la encuestadora que más acierta, The New York Times/Siena poll, opina que los demócratas tienen el 95 por ciento de chances de pasar a controlar la Cámara de Representantes. Para el Senado pasaron del 75 al 79 por ciento.

Es sabido que las encuestas pueden fallar por errores metodológicos o por sobreestimar el peso de los demócratas, pero Silver sostiene que se implementaron correcciones. La encuestadora favorita de Trump es la de Harry Enten en CNN, que predice que los demócratas “ganarán a lo grande el martes entrante”.

Para el lunes 2 ya votaron 40 millones en unas elecciones que son vistas como un referéndum sobre Trump, que pasaría a ser un “pato rengo” en la terminología estadounidense usual, quedando incapaz de implementar su programa pese al amplio uso del veto y las crecidas inmunidades presidenciales.

Las explicaciones de esta tremenda derrota republicana surgen de varios factores políticos y económicos:

La desilusión con el presidente;

La guerra con Irán imprevista y contraria a sus promesas electorales de terminar con las guerras eternas;

El consecuente aumento del costo de vida;

El precio de los combustibles;

Los publicitados abusos del ICE, el ente que controla la inmigración.

El índice de aprobación de Trump se desplomó. Es el más bajo de cualquier presidente desde Eisenhower, –24 por ciento tanto entre hombres jóvenes como mujeres. Cuando asumió por segunda vez la aprobación era de +17 por ciento.

El costo de vida promedio urbano se disparó en un 184 por ciento desde que asumió Trump en 2024. El costo de la nafta desde la misma fecha pasó a costar un 29,5 por ciento más y este es un reconocido factor en la decisión del voto.

El ICE corresponde a la denominación en inglés Immigration and Customs Enforcement, que controla inmigración y aduanas. Los abusos son cubiertos extensamente por los medios estadounidenses.

La Constitución de los EE.UU. determina que un presidente no puede ser reelecto más de una vez. Por ende, para 2028 el panorama político será otro sin Trump, mas si el resultado de las elecciones de medio término favorece a los demócratas, como indica un consenso de encuestas.

La sobrina de Trump, Mary Trump, quien tiene un doctorado en psicología, dijo que las elecciones de medio término son una alarma por los intentos de su sobrino de controlar el sufragio y su comportamiento respecto a las mismas, que ya había calificado negativamente en dos de sus libros, tipificándolo como un narcisista maligno.

La salud física de Trump y su capacidad cognitiva han sido diagnosticadas tentativamente, dado que el presidente no permite exámenes presenciales como insuficiencia venosa crónica y demencia senil manifiestas en la hinchazón en las piernas, incapacidad para hilar sus oraciones y disminución de su vocabulario.

Todo lo cual indicaría que no solo no podría implementar sus políticas, sino que además se vería embargado en una lucha contra ambas cámaras ante la posibilidad de juicio político, y felicitaron prontamente a Lula por su reelección, pero Milei persiste en su silencioso e infantil enfado.

Todos los presidentes de tendencia derechista en América Latina advierten que Trump se acerca al fin de ser en los términos de G. Sartori un actor político relevante. Milei así demuestra no ser pragmático y ostenta su torpeza política dada la influencia de Brasil y el peso del comercio bilateral.

Se diría que tanto Trump como Milei pagarán las consecuencias de sus bravuconadas soeces y errores políticos y económicos. De esos polvos, estos barros.