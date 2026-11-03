Mckenna Grace reveló por qué rechaza las escenas de desnudos en sus películas

La actriz de 20 años aseguró que no se siente cómoda con las escenas de desnudez ni con los contenidos sexualizados. Además, confesó que tiene un sueño particular para su futuro: convertirse algún día en una princesa de Disney.

Hoy 08:30

Mckenna Grace habló sobre los límites que establece a la hora de elegir sus proyectos cinematográficos y televisivos. La actriz estadounidense reveló que rechaza los papeles que requieren escenas de desnudez o contenidos excesivamente sexualizados, una decisión que también relacionó con una de sus grandes aspiraciones profesionales: interpretar a una princesa de Disney.

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En una entrevista con la revista Cosmopolitan, publicada en el marco de la promoción de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Grace fue consultada sobre los papeles que no estaría dispuesta a aceptar.

"En este momento, definitivamente no hago desnudos ni cosas demasiado hipersexualizadas. Respeto a cualquiera que pueda hacerlo, pero a mí me aterra. No sé si eso cambiará alguna vez", explicó.

La actriz también aclaró que esa postura no significa que solamente esté interesada en personajes inocentes o producciones familiares. Como ejemplo, recordó su participación en la franquicia Scream, donde su personaje atraviesa una muerte particularmente violenta.

"No es que solamente haga cosas familiares: literalmente, mi personaje es destripado por Ghostface en Scream. Pero mi sueño es intentar ser una princesa de Disney algún día", agregó.

Su experiencia como actriz desde la infancia

Grace comenzó su carrera artística cuando era muy pequeña y participó en numerosas producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Gifted, I, Tonya, The Haunting of Hill House, The Handmaid's Tale y las películas de Ghostbusters.

Durante la entrevista también reflexionó sobre las particularidades de haber crecido trabajando en los sets de filmación.

"Cuando sos una niña en un set, esperan que te comportes como una adulta hasta que estás frente a la cámara. Después sos una niña hasta que todos se enojan porque te comportás como una niña", recordó.

Asimismo, destacó que llegar a la adultez le permitió tener mayor participación en las decisiones creativas de los proyectos.

"Ahora está bueno ser adulta y poder dar mi opinión y tener un poco más de control sobre los personajes. Disfruté mucho sentarme con los productores y presentarles todas mis ideas", sostuvo.

Un nuevo desafío en Los Juegos del Hambre

El próximo gran proyecto cinematográfico de Grace es The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, la nueva precuela de la popular franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins.

En la película interpreta a Maysilee Donner, una de las participantes del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, el acontecimiento que forma parte de la historia de origen de Haymitch Abernathy.

La producción, protagonizada también por Joseph Zada, Elle Fanning y Ralph Fiennes, tiene previsto su estreno en los cines el 20 de noviembre de 2026.

Mientras amplía su carrera con personajes cada vez más complejos, Grace mantiene una aspiración que, según sus propias palabras, sigue muy presente: convertirse algún día en una princesa de Disney.