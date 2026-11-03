Crítica de "Crystal Lake"

Linda Cardellini sostiene esta precuela de "Martes 13", que mezcla slasher, thriller psicológico y melodrama hasta desdibujar el mito de Jason.

Hoy 07:09

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Jason Voorhees no necesitaba una infancia que explicase su árbol genealógico, ya era feliz con un lago, un grupo de adolescentes descarriados y un machete de grandes proporciones. Precuela de la saga que comenzó 'Martes 13' (Sean S. Cunningham, 1980), 'Crystal Lake' nace de una industria empeñada en sacar beneficios explicando productos que ya nacieron para, precisamente, sacar beneficios. La serie de Brad Caleb Kane intenta ser slasher, thriller psicológico y melodrama, géneros que se anulan entre sí, olvidándose de disfrutar de su sanguinolento mito buscando un prestigio forzado.

Una de las nuestras

Linda Cardellini es, como sabrán los seguidores de 'DTF St. Louis' –y con permiso de Kate O’Flynn–, lo mejor que le ha pasado a la TV este año. Su Pamela Voorhees tiene el dolor y la rabia que pide la serie, sea o no necesario. Y es que los monstruos (y sus madres) pierden misterio cuanto más salen en pantalla, ¿qué esperábamos tras ocho capítulos de sobreexposición?

Destripando la margarita

Hay gore y cierta curiosidad morbosa en cada episodio, pero lo verdaderamente jugoso está en sus títulos de iniciales, un homenaje a la franquicia que deja entrever la serie que pudo ser. Justo cuando 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' (Jane Schoenbrun, 2026) nos muestra que se puede abrazar el corazón slasher mientras se destripa para entender sus partes, 'Crystal Lake' intenta elevarlo sin atreverse a mancharse las manos.

Para quien prefiera encender la luz y acabar con el misterio.