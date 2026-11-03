Kristalina Georgieva destacó a la Argentina como ejemplo de disciplina fiscal

La titular del Fondo Monetario sostuvo, durante una conferencia en Madrid, que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera.

Hoy 09:47

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó a la Argentina entre los países que lograron ordenar sus cuentas públicas después de atravesar profundas crisis económicas.

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“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó la funcionaria durante una conversación con periodistas argentinos, luego de participar de la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander en Madrid, España.

Durante el encuentro, Georgieva compartió un panel con Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander. Al mencionar ejemplos de países que reforzaron sus políticas presupuestarias después de atravesar situaciones económicas complejas, el moderador mencionó a Grecia, Portugal e Irlanda. La titular del FMI agregó a la Argentina y también destacó el caso de Chile.

“Disciplina fiscal, número uno”, remarcó al referirse a las políticas económicas que considera necesarias para fortalecer las cuentas públicas.

En otro tramo de su exposición, Georgieva retomó una frase del presidente chileno, José Antonio Kast, sobre el populismo y sostuvo: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”.

La declaración se produjo después de que el equipo técnico del FMI aprobara la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. La decisión final del directorio del organismo, prevista para comienzos de diciembre, habilitaría un desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, destinados a afrontar compromisos con el propio Fondo.

La advertencia por la deuda mundial

Más allá de la situación argentina, Georgieva expresó preocupación por el crecimiento de la deuda pública global, que se aproxima al equivalente del 100% del producto bruto interno mundial.

La funcionaria advirtió que la persistencia de la inflación y las elevadas tasas de interés incrementan los costos para los gobiernos, las empresas y las familias.

También señaló que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para resolver los desequilibrios fiscales. En ese sentido, consideró necesario aplicar políticas de disciplina presupuestaria, revisar los gastos públicos y mejorar la asignación de los recursos.

La inteligencia artificial y el empleo

Durante la conferencia, la titular del FMI también analizó el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial y el mercado laboral.

Estimó que alrededor del 40% de los empleos a nivel global se verán afectados por esta tecnología durante los próximos tres a cinco años. En las economías avanzadas, la proporción podría alcanzar el 60%.

Sin embargo, aclaró que verse afectado no significa necesariamente perder el puesto de trabajo. Algunos empleos podrían desaparecer, mientras que otros se transformarán y requerirán nuevas capacidades profesionales.

Por último, Georgieva destacó la resiliencia de la economía mundial y señaló que el FMI proyecta un crecimiento global del 3,1%, pese a las tensiones económicas, financieras y geopolíticas.