La visita del papa León XIV disparó los alquileres en Luján: ofrecen alojamientos por hasta US$6.000 la noche

La visita del papa León XIV a la Argentina sacude el mercado de los alojamientos temporarios. En Luján, una noche en una propiedad cercana a la Basílica se ofrece por hasta u$s6.000, mientras que el precio típico para la víspera de la misa del miércoles 11 de noviembre alcanza los u$s1.500, según un relevamiento de la plataforma Propio. En Buenos Aires, en cambio, la hotelería no prevé aumentos generalizados por el acontecimiento, mientras que Córdoba registra una fuerte demanda para las fechas de la visita. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El viaje apostólico se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para las 10 del miércoles 11, concentra buena parte del interés por los alojamientos de esa ciudad. La agenda también contempla una celebración multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y otra misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. El efecto sobre el mercado turístico, sin embargo, no es uniforme. Mientras en Luján la escasez de opciones y la proximidad al santuario explican las cotizaciones más extremas, en Buenos Aires las tarifas hoteleras responden a una temporada que suele ser fuerte por sí misma. En Córdoba, el movimiento extraordinario convive con un mercado de alquileres residenciales que atraviesa dificultades por la caída de las operaciones.

El relevamiento de Propio, sobre publicaciones de alojamientos temporarios en Luján y un radio de hasta cinco kilómetros, detectó una marcada diferencia entre la noche previa a la misa y otras fechas de noviembre. Para el martes 10, la mediana de los precios publicados alcanza los u$s1.500 por noche. El valor contrasta con los u$s480 para el martes 17 y los u$s218 de un martes de octubre.

El interés por conseguir alojamiento en Luján también quedó reflejado en las búsquedas que registraron un incremento del 1.803% en esta plataforma ante la expectativa de una mayor concurrencia de visitantes por la misa que León XIV celebrará frente a la Basílica. Alex Cywiner , de Propio, explicó que la demanda por la visita papal se concentra en una fecha puntual y que la diferencia de precios frente a otras noches resulta significativa: "La noche del martes 10 al miércoles 11 de noviembre, previa a la misa de León XIV frente a la Basílica, el precio típico de un alojamiento temporario alcanza los u$s1.500".

El relevamiento también detectó una reducción marcada de las alternativas económicas para esa jornada. "Mientras que para la noche previa a la celebración hay apenas ocho publicaciones con tarifas inferiores a u$s200, una semana después ese número asciende a 77", explicó Cywiner.

La situación también afecta a hoteles y hostales. Dentro del radio de cinco kilómetros, el relevamiento encontró seis opciones publicadas, con un precio típico de u$s887 por noche. Para la misma categoría y una semana después, el valor desciende a u$s337. Según el relevamiento, los hoteles del centro de Luján ya no tenían disponibilidad para la noche previa a la misa.

Otros relevamientos del mercado inmobiliario de esta zona del oeste de la provincia exhibieron cifras todavía más elevadas. Entre los avisos aparecen una casa para cuatro personas por u$s4.800 la noche, una vivienda para tres huéspedes por u$s6.000. También se publicaron casas y departamentos por montos millonarios en pesos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la visita del Papa genera un movimiento adicional, aunque el sector hotelero no espera un salto generalizado de las tarifas. Cristina Stegmann, directora comercial del Hotel Club Francés y presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), filial CABA, señaló que las consultas comenzaron apenas se anunció el viaje apostólico.

"Al anunciarse el viaje, comenzamos a registrar consultas rápidamente. Luego de las novedades sobre su salud y la operación se pausaron brevemente, pero al reconfirmarse la visita, el interés volvió a incrementarse", explicó Stegmann.

Precisó que la mayoría de los visitantes que buscan asistir a las actividades del pontífice proviene del interior del país y de mercados regionales, en especial Brasil y Paraguay. Esa procedencia favorece decisiones y reservas más próximas a la fecha de los eventos.

Pese a ese interés, la representante hotelera no prevé un repunte significativo de la ocupación ni de los precios. Noviembre suele ser temporada alta en la Capital y, además, la actividad enfrenta restricciones operativas por el cierre de la pista de Ezeiza para aviones de gran porte.

Stegmann acotó: "En noviembre del año pasado tuvimos un promedio de ocupación del 90%, y para este año proyectamos una caída de al menos 10 puntos porcentuales".

En cuanto a las tarifas, los hoteles asociados a la AHT registran valores promedio superiores a u$s250 por noche en el segmento de cinco estrellas y a u$s100 en el de cuatro estrellas. La directiva aclaró que los establecimientos no aplicaron incrementos motivados por la visita.

"No se aplicaron aumentos de tarifas motivados por la visita. La restricción en la operatividad de Ezeiza afecta directamente la ocupación esperada para el mes, y al trabajar con tarifas dolarizadas, cualquier incremento imprevisto nos resta competitividad frente a otros destinos de la región", sostuvo.

El impacto también dependerá de las zonas donde se desarrollen los operativos de seguridad. Según Stegmann, Recoleta tendrá el mayor nivel de restricción por la presencia de la residencia del Santo Padre y su comitiva. En ese sector, el acceso quedará sujeto a controles de identidad y circulación por corredores habilitados por la Policía Federal.

La hotelería trabaja con el Gobierno porteño para anticipar los procedimientos a huéspedes y empleados, con el objetivo de facilitar los traslados. Los cierres perimetrales pueden generar dificultades no solo para quienes viajen por el acontecimiento religioso, sino también para los turistas habituales y las personas que visiten la ciudad por motivos laborales.

Córdoba constituye otra de las plazas que recibirán visitantes por la visita apostólica. León XIV celebrará una misa el martes 10 de noviembre a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Los relevamientos difundidos sobre plataformas de alojamiento mostraron una disponibilidad limitada para esas fechas. En el centro de Córdoba, el 81% de las opciones consultadas en Booking no figuraba disponible para la noche del 9 de noviembre. Entre los alojamientos que seguían publicados, los precios iban de $58.000 a $900.000 por noche.

La comparación entre fechas también exhibió diferencias. Un hotel de 4 estrellas que ofrecía una habitación a $590.000 la noche del lunes 2 de noviembre publicó una tarifa de $650.000 para la fecha de la visita. Se trata de un caso puntual, que no permite concluir que todos los establecimientos hayan aplicado aumentos.

La presión turística coincide con un escenario más complejo para el mercado inmobiliario residencial cordobés. Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, advirtió que el incremento de la oferta de alquileres no se tradujo en una recuperación de las operaciones.

"Duplicamos el stock que teníamos disponible en el último trimestre de vigencia de la Ley de Alquileres, en octubre, noviembre y diciembre de 2023, pero a su vez cayeron un 46,5% interanual las operaciones de alquiler", explicó.

El dirigente atribuyó el retroceso a la situación económica y a una oferta que supera con amplitud la demanda. Ese desequilibrio, agregó, modificó la posición de los propietarios frente a las negociaciones contractuales.

Péndola también destacó que los nuevos contratos de alquiler registran valores inferiores a los acuerdos que llegan a su vencimiento. "Cuando comparamos los valores de los contratos que están cerrando con los de los contratos que se inician, hay una caída del 12% en casas y del 13,6% en departamentos ", explicó.

Concluyó: "Las diferencias contemplan el efecto de la inflación y reflejan una baja real de los alquileres, un dato que contrasta con los precios extraordinarios que aparecen en los alojamientos temporarios por la visita del Papa".