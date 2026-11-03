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La UBA distinguirá al papa León XIV con el título Honoris Causa durante su visita a la Argentina

El Consejo Superior aprobó la decisión por unanimidad y destacó su compromiso con la paz, el diálogo entre religiones y la defensa de la dignidad humana.

Hoy 09:36
Papa León XIV

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este miércoles otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, Robert Francis Prevost, quien visitará por primera vez Argentina. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la casa de estudios, que destacó su influencia en los principales debates sociales, políticos y culturales de la actualidad.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa abordó cuestiones como la desigualdad y la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. También se pronunció sobre los conflictos armados, la construcción de la paz, la convivencia democrática y la necesidad de fortalecer el diálogo entre distintas tradiciones culturales y religiosas.

En ese sentido, la UBA consideró que sus preocupaciones trascienden el ámbito estrictamente religioso y adquieren relevancia social, política, cultural y académica. La resolución también destacó su concepción del diálogo como una herramienta para construir consensos y reconocer la dignidad de quienes piensan, creen y viven de manera diferente.

La universidad señaló que la distinción expresa su compromiso con la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales. Además, sostuvo que el reconocimiento no se limita a la trayectoria personal de León XIV, sino que también representa una valoración del diálogo académico, cultural e interreligioso como instrumento para abordar los desafíos actuales.

Finalmente, el Consejo Superior remarcó como méritos del Pontífice su compromiso con la paz internacional, sus contribuciones al entendimiento entre culturas y religiones y su labor en favor de la dignidad humana y la construcción de sociedades más inclusivas.

El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Está integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y cinco representantes de cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

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