La animación El Gato con sombrero le pone color a los estrenos de esta semana en Cine Sunstar

Además, se sumarán a la grilla de propuestas la cinta de acción Entrega al límite, Godzilla Minus Zero y la comedia Sacrificio: los elegidos.

Hoy 09:42

Este jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renovará con cuatro propuestas para los amantes del séptimo arte. El plato fuerte, viene de la mano de la animación El gato con sombrero, la nueva propuesta de Warner Bros para toda la familia.

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Pero además, se suman la película de acción Entrega al límite, protagonizada por Alan Ritchson y Owen Wilson; Godzilla Minus Zero, nueva propuesta del emblemático monstruo japones y la comedia Sacrificio: los elegidos.

El gato con sombrero . Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes. Aquí, nuestro héroe enfrenta su tarea más difícil hasta ahora: animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía... ¡o perder su sombrero mágico!

Entrega al límite . Frank es un mensajero encargado de transportar un órgano que puede salvarle la vida a un joven receptor. Pero la misión se vuelve una carrera contra el tiempo cuando un despiadado jefe del crimen hará lo que sea necesario para quedarse con él.

Godzilla Minus Zero . La guerra redujo a Japón a cero, y Godzilla lo llevó a aun menos de cero. Han pasado dos años desde entonces, y el país ha enfrentado enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. Justo cuando la humanidad logra aferrarse a una frágil paz, surge una nueva amenaza que destruye toda esperanza en un instante. No habrá una tercera oportunidad. Todo termina aquí.