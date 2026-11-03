¿Puede ir preso el arquero que chocó al jugador del Tenerife, Jesús de Miguel?

La muerte del delantero abrió un interrogante que va más allá del fútbol. Qué dice la ley española sobre el futuro de Jesús Owono.

Hoy 09:59

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, después del violento choque que sufrió con el arquero Jesús Owono durante el partido ante FC Andorra, abrió un debate que va más allá de las sanciones deportivas: ¿puede una acción ocurrida dentro de un partido derivar en una causa penal?

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El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó al guardameta y dejó asentado en el acta que impactó “bruscamente con su pierna en alto” sobre su rival, con uso de fuerza excesiva mientras la pelota estaba en disputa.

Sin embargo, una tarjeta roja o una sanción deportiva no determinan por sí solas una responsabilidad penal. Para que exista un delito, la Justicia debería analizar en detalle la conducta del arquero, las circunstancias de la jugada y la relación entre el impacto y el fallecimiento.

Qué dice el Código Penal español

El artículo 142 del Código Penal de España establece que quien cause la muerte de otra persona por imprudencia grave puede ser condenado por homicidio imprudente a una pena de uno a cuatro años de prisión.

La misma norma contempla una categoría de imprudencia menos grave, que puede ser castigada con una multa de entre tres y 18 meses.

Esto no significa que Owono vaya a ser acusado o condenado. Para que una acción propia del juego alcance relevancia penal, debería determinarse que excedió de manera jurídicamente relevante el riesgo habitual de un deporte de contacto.

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Qué tendría que investigar la Justicia

Una eventual investigación debería reconstruir con precisión cómo se produjo el choque entre ambos futbolistas y si la conducta del arquero puede considerarse imprudente desde el punto de vista penal.

Entre los elementos que podrían analizarse aparecen la posición de los jugadores, la velocidad e intensidad del impacto, la forma en que Owono salió a disputar la pelota y las imágenes de la jugada.

También serán fundamentales los informes médicos y forenses, ya que deberán establecer cuál fue la causa concreta de la muerte de Jesús de Miguel y si existe una relación directa entre el choque y el desenlace fatal.

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El fútbol y los riesgos propios del juego

El fútbol es un deporte de contacto y los jugadores asumen ciertos riesgos propios de la competencia. Eso implica que no toda lesión producida durante un partido genera automáticamente responsabilidad penal.

No obstante, esa aceptación de riesgos tampoco funciona como una autorización ilimitada. Si una conducta supera de manera grave los límites propios del juego y provoca un resultado fatal, puede abrirse la puerta a una investigación judicial.

Por ahora, no existe una condena penal ni puede afirmarse que Owono vaya a ir preso. Cualquier eventual responsabilidad dependerá de una investigación formal, de las pericias y de la valoración que realice la Justicia española.

Puede haber consecuencias deportivas

Al margen de una eventual causa penal, el arquero podría afrontar sanciones disciplinarias dentro del fútbol español.

La Real Federación Española de Fútbol cuenta con un Código Disciplinario vigente, aprobado y ratificado en 2026, que regula las infracciones y sanciones dentro de las competiciones federadas.

Además, el caso podría derivar en reclamos civiles si se estableciera responsabilidad por daños. El artículo 1902 del Código Civil español dispone que quien cause un daño a otro por culpa o negligencia está obligado a repararlo.

La investigación y las pericias serán, en definitiva, las que determinen si lo ocurrido fue una acción fortuita propia del juego o si existió una conducta con consecuencias jurídicas más allá del terreno deportivo.