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Mascotas

Esta hermosa cachorrita busca una familia que la llene de amor

La pequeña está en adopción y espera encontrar un hogar donde le brinden cariño, protección y todos los cuidados que necesita.

Hoy 11:07
Adopción

Una nueva oportunidad para cambiar una vida. Una hermosa cachorrita busca una familia que quiera abrirle las puertas de su hogar y ofrecerle todo el amor que necesita.

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A través de una campaña de adopción responsable, se busca encontrar personas comprometidas con el bienestar del animal, dispuestas a brindarle cuidados, atención y un entorno seguro para crecer.

Actualmente, la pequeña se encuentra en el local Burriking, ubicado en avenida Leopoldo Lugones 5048, donde espera conocer a quienes puedan convertirse en su familia para siempre.

Quienes estén interesados en darle una oportunidad y sumarla a su hogar pueden comunicarse al 385 6129406.

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