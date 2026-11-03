Comenzó el juicio contra el ex de Lourdes Fernández por violencia de género

El hombre permanece detenido en la cárcel de Ezeiza y está acusado de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el vínculo.

Hoy 11:11

Este martes comenzó el juicio a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, acusado de violencia de género contra la cantante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los hechos se conocieron en octubre de 2025 y, aunque la artista no presentó una denuncia, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los episodios denunciados efectivamente ocurrieron.

Según informó Noticias argentinas, el juicio comenzará hoy a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires.

García Gómez, que permanece detenido en la cárcel de Ezeiza, llega al juicio acusado de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, agravadas por el vínculo. En caso de ser condenado, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión efectiva.

La causa tiene una particularidad: durante la investigación, Lowrdez no instó la acción penal de manera directa, por lo que no es querellante. De acuerdo con la información, la cantante sería citada a declarar como testigo.

Sin embargo, la falta de una denuncia directa por parte de la artista no impidió que la investigación avanzara. La Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron.

En ese contexto, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un informe en el que advirtió sobre la situación de la artista. Allí señaló que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”.

El documento también describió el vínculo como un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.