El desgarrador mensaje de Nico Paz por la muerte del futbolista del Tenerife, el club donde comenzó su carrera

El jugador de la Selección Argentina expresó su profundo dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien sufrió un grave accidente durante un partido de la Segunda División de España.

Hoy 11:49

El fútbol español está de luto por la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, quien falleció este martes después de sufrir un violento choque durante el partido frente al Andorra, por la Segunda División. La noticia generó una profunda conmoción y uno de los mensajes más sentidos llegó de parte del argentino Nico Paz.

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El futbolista del Como de Italia y de la Selección argentina, que pasó por las divisiones inferiores del Tenerife, utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por la pérdida.

“No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, escribió Paz en una emotiva publicación.

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El trágico accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El episodio ocurrió durante el encuentro entre Tenerife y RC Andorra, cuando De Miguel intentó disputar una pelota aérea y recibió un fuerte impacto del arquero Jesús Owono, quien había salido a cortar la jugada.

El delantero quedó inconsciente sobre el campo de juego y debió recibir asistencia médica de urgencia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Pese a los esfuerzos médicos, el futbolista falleció este martes por la mañana, según informó el club español.

“Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, expresó la institución en su comunicado.

La familia del jugador agradeció las muestras de cariño recibidas y solicitó respeto por su privacidad.

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El vínculo especial de Nico Paz con Tenerife

El mensaje del argentino tiene un significado particular por su historia con el club canario.

Nico Paz nació en Santa Cruz de Tenerife y comenzó su carrera futbolística en el Atlético San Juan, antes de incorporarse a las divisiones inferiores del CD Tenerife, desde donde posteriormente dio el salto a la cantera del Real Madrid.

Actualmente, el mediocampista se destaca en el Como de Italia y forma parte de la Selección argentina.

Su despedida se sumó a las numerosas muestras de dolor que provocó la muerte de Jesús de Miguel, una tragedia que conmocionó al fútbol español y dejó de luto a toda la familia del Tenerife.