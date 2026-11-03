La dura frase de Sebastián Domínguez tras otra derrota de Central Córdoba: "Es otro mazazo que siento"

El entrenador del Ferroviario expresó su frustración después de la caída por 2-0 ante Platense. Analizó los errores que condicionan al equipo, explicó las decisiones sobre el plantel y reconoció que atraviesa un momento complicado en su carrera.

Hoy 12:06

Central Córdoba volvió a tropezar en el Torneo Clausura 2026 y Sebastián Domínguez no ocultó su preocupación por el presente del equipo. Después de la derrota por 2-0 frente a Platense, por la fecha 15, el entrenador del Ferroviario realizó una profunda autocrítica y reconoció que los malos resultados representan un duro golpe en su trayectoria profesional.

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En conferencia de prensa, el técnico consideró que su equipo había realizado un buen primer tiempo, pero lamentó las equivocaciones que terminaron inclinando el partido a favor del Calamar.

"Lo habíamos controlado bien y es otro partido más. Son los errores individuales que terminan llevándonos a un partido que después se nos hace muy largo. Nosotros no tenemos un plantel como el que tienen otros equipos y cuando el partido se hace cuesta arriba se nos pone muy difícil", explicó.

Domínguez también reconoció que las fallas individuales se convirtieron en una constante que el cuerpo técnico todavía no consiguió resolver.

"En la mayoría de los partidos hay errores puntuales muy grandes, que son evitables de alguna manera. Por más que lo intentamos y lo repetimos, no conseguimos evitarlos durante los 90 minutos", lamentó.

La renovación del plantel y la planificación para 2027

Otro de los temas abordados fue la salida de varios futbolistas del plantel profesional, en el marco de la reestructuración que Central Córdoba comenzó a proyectar para la próxima temporada.

En los últimos días trascendió que 11 jugadores no continuarán en la institución, mientras que el entrenador adelantó que buscarán darles mayor protagonismo a los juveniles del club.

"En esa decisión queremos darle también prioridad a los chicos del club. Hay 12 jugadores que están dentro del entrenamiento, pero tratamos de tener un contacto y seguir entrenándolos porque tienen vínculo con nuestra institución. La idea es liberar a algunos de ellos el año que viene y ver, de acá a estas dos fechas, qué jugadores continúan o no", manifestó.

Además, aseguró que las determinaciones fueron tomadas pensando en el futuro del Ferroviario y descartó que hayan afectado emocionalmente al grupo.

"Nosotros tomamos una decisión porque creemos que es lo mejor para el club. No me parece que el plantel se haya visto afectado emocionalmente", sostuvo.

"Otra vez estoy en el mismo lugar de pelearla muy desde abajo"

Sobre el final de la conferencia, Domínguez dejó una de sus declaraciones más sinceras al referirse al difícil momento que atraviesa como entrenador.

"Para mí es difícil. Yo venía con otra sensación, venía con la sensación de que estaba levantando mi carrera como entrenador y esto es otro mazazo que siento. Otra vez estoy en el mismo lugar de pelearla muy desde abajo", confesó.

Sin embargo, el técnico dejó en claro que mantiene la intención de revertir la situación: "A veces toca, me está pasando como entrenador y estoy para pelearla y salir adelante".

Con la permanencia en Primera División asegurada, pero atravesando una extensa racha de resultados negativos, Central Córdoba buscará cerrar el Torneo Clausura con una mejor imagen, mientras comienza a definir las bases del plantel que afrontará la temporada 2027.