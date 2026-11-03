Ravier aseguró que Argentina no entrará en default mientras Milei sea presidente

El funcionario defendió el programa financiero del Gobierno y sostuvo que los compromisos de deuda para 2026 y 2027 están cubiertos. Además, relativizó la suba del riesgo país y la atribuyó a factores externos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su 19° conferencia de prensa en la Casa Rosada, hizo referencia al programa financiero y las dudas que el mercado sostiene sobre la capacidad de pago de los compromisos en dólares. Al respecto aseguró que "Argentina no va a caer en default mientras Milei sea presidente". También hizo referencia al índice que mide el J.P Morgan, el riesgo país, que en estos momentos supera los 800 puntos básicos al sostener: "Que suba el riesgo país no es algo que altere a la gente de a pie".
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El vocero presidencial consideró que la fuerte suba de este indicador es algo transitorio y que se debe a shocks externos. "El nivel de riesgo que significa un país como Argentina, que ha acumulado durante décadas muchos defaults, mucho más de lo que a nosotros nos gustaría, muchas situaciones graves de crisis cambiarias y demás, de desequilibrios fiscales y demás. Todo lo que hacemos en este gobierno es para no caer en esto. Ahora, el beta agresivo que tenemos hace que cuando hay shocks globales que impactan en la región, a la Argentina le impactan un poco más. Para nosotros esto es algo transitorio", destacó.
Ravier también aprovechó para diferenciar a quienes afecta que el riesgo país suba. "No lo vemos como algo que esté alterando a la gente de a pie. Es algo que nos preocupa en el mundo financiero, que nos preocupa en relación con las colocaciones que hay que hacer financieras, pero estamos trabajando desde el día uno para este tipo de cosas, para que no alteren la vida de la gente", agregó.
"Argentina no va a caer en default mientras Javier Milei sea presidente", aseguró Ravier durante su conferencia de prensa, y para sustentar esta idea amplió: "Todo lo que hace Luis Caputo como ministro de Economía, todo lo que hace el Banco Central, todo lo que hace la Secretaría de Finanzas con el plan financiero que nosotros presentamos, garantizando que durante 2026 y 2027 todas las necesidades de fondos para cubrir los pagos de intereses, de deuda y demás están cubiertos".
El funcionario también mencionó que las compra de reservas en el Banco Central, y el haber reducido prácticamente a la totalidad los pasivos remunerados, junto con el equilibrio fiscal les permite hacer frente ante una situación difícil por la incertidumbre global y "seguir mostrando solidez macroeconómica". Independientemente de eso, recordó que en el mundo hubo diferentes shocks que afectaron a los mercados como la guerra en Medio Oriente con la suba del petróleo, la suba en las tasas de interés, etc.
"Creo que los analistas en general coinciden que el 2026 va a ser un año de crecimiento más allá de un trimestre o dos negativos que todavía no está claro, hay que esperar los datos, el crecimiento de 2026 está garantizado y creo que eso es el punto fundamental. En otros contextos donde hubiéramos tenido el barril criollo y no hubiéramos tenido el superávit energético ni el dinamismo exportador que tenemos hoy", amplió el sucesor de Adorni.