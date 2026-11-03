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Cuatro nuevos diputados asumieron sus bancas en la Legislatura provincial

En una sesión ordinaria encabezada por Carlos Silva Neder, Héctor Ibañez, José Arce, Nereha Ábalos Torres y Carlos Basualdo se incorporaron al cuerpo legislativo en reemplazo de los parlamentarios renunciantes.

Hoy 13:27

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador de la provincia y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, esta mañana juraron y se incorporaron a sus bancas los diputados Héctor Ibañez (Frente Encuentro Cívico), José Arce, Nereha Ábalos Torrres y Carlos Basualdo (Frente Fuerza Patria Peronista), en reemplazo, respectivamente, de los dimitentes Patricia Bertini, Sebastián Salim, Domingo Gatella y Álvaro Blanco Piazza, quienes asumieron responsabilidades institucionales municipales.

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Al inicio de la sesión, que se realizó por única vez desde las 10.30, se dio lectura a las notas de renuncia a la asunción a los cargos de diputados presentadas por Luis Villavicencio y Gabriela Ortiz y también a los pedidos de incorporación al Cuerpo de los legisladores electos suplentes, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para el análisis de la Comisión de Peticiones, Poderes, Acuerdos y Reglamento.

Al reanudarse la sesión, los legisladores aprobaron el despacho de la Comisión mencionada, tras lo cuál el presidente de la Cámara de Diputados, Silva Neder, tomó el juramento de estilo a los nuevos parlamentarios, quienes estuvieron acompañados por familiares y amigos.

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