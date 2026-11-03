Las chicas de Old Lions brillaron en Tucumán y se consagraron campeonas del Torneo Regional de Hockey Sub 14

El equipo de Séptima Azul del club santiagueño se quedó con el título del Regional C tras vencer por 1-0 a San Isidro College en la final. Emilia Medina Ledesma convirtió el gol del triunfo y fue elegida como la mejor jugadora del partido.

Hoy 11:40

Old Lions tuvo una destacada actuación en el Torneo Regional C Sub 14 de hockey sobre césped, disputado el pasado fin de semana en Tucumán, donde el equipo de Séptima División Azul se consagró campeón después de una gran campaña.

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El conjunto santiagueño se quedó con el título tras superar por 1-0 a San Isidro College en una final muy disputada. El único gol del encuentro fue convertido por Emilia Medina Ledesma, quien además fue distinguida como la mejor jugadora de la final (MVP) por su destacada actuación.

El camino de Old Lions hacia el título

Durante la fase de grupos, las representantes santiagueñas se enfrentaron a Atlético Tucumán, Villa Mitre y Popeye, logrando avanzar a las instancias decisivas del certamen.

En semifinales, Old Lions se midió con Club Ciudad Nieva de Jujuy, al que logró superar para conseguir su lugar en la gran definición frente a San Isidro College.

Con una actuación sólida y el gol decisivo de Medina Ledesma, las Leonas se quedaron con el campeonato regional, coronando un gran fin de semana para el hockey santiagueño.

De esta manera, Old Lions celebró un nuevo logro deportivo a nivel regional, reflejo del trabajo y crecimiento de sus divisiones formativas, que continúan representando a Santiago del Estero en competencias de gran nivel.