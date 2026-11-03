Maika Monroe expresó su deseo de regresar para la secuela de "Longlegs"

La actriz aseguró que le encantaría volver a interpretar a la agente del FBI Lee Harker en la continuación del thriller de terror de Osgood Perkins.

Hoy 14:12

La actriz Maika Monroe manifestó su entusiasmo por la posibilidad de regresar para Longlegs 2, la secuela de la película de terror que sorprendió al público en 2024 y tuvo como protagonista a Nicolas Cage.

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En una entrevista con Bloody Disgusting, realizada durante la promoción de su nueva película, Victorian Psycho, Monroe fue consultada sobre la posibilidad de volver a interpretar a Lee Harker, la agente del FBI que protagonizó la primera entrega.

“Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Cuando me preguntan qué personajes me gustaría volver a interpretar, Lee es uno de ellos. Fue una alegría enorme darle vida y trabajar con Oz y Nick fue un sueño absoluto. Así que ya veremos”, expresó la actriz.

Sin embargo, Monroe evitó confirmar su participación y dejó abierta la posibilidad de que su personaje vuelva a formar parte de la historia. “Oz y Nick están haciendo algo. Ya veremos qué sucede”, agregó, en referencia al director Osgood Perkins y a Nicolas Cage.

Una secuela con interrogantes

El desarrollo de Longlegs 2 fue confirmado este año y generó expectativas entre los seguidores del cine de terror. La noticia también despertó interrogantes debido al destino del personaje interpretado por Cage en la primera película, que termina muriendo como consecuencia de sus propias acciones.

Por el momento, no trascendieron detalles concretos sobre la historia que tendrá la continuación ni sobre la forma en que podría regresar el personaje de Cage. Tampoco se confirmó oficialmente la participación de Monroe.

En la película original, la actriz interpretó a Lee Harker, una agente del FBI que investiga una serie de asesinatos vinculados con un misterioso criminal conocido como Longlegs.

El filme se convirtió en uno de los fenómenos del terror de 2024 y consolidó a Monroe como una de las figuras destacadas del género.

Mientras tanto, la actriz se prepara para el estreno de Victorian Psycho, una película ambientada en la Inglaterra victoriana en la que interpreta a una institutriz que llega a una mansión aislada, donde comienzan a suceder acontecimientos inquietantes. Su estreno en cines está previsto para el 13 de noviembre.