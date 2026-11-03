Las nuevas funcionarias se incorporan en el marco del decreto de emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios que el intendente anunció en su discurso de asunción.

Hoy 14:35

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, tomó juramento a las funcionarias que estarán al frente de Contaduría General, Tesorería y la Dirección de Despacho, tres áreas clave para ordenar la administración y las finanzas del municipio durante el período 2026-2030.

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Las designadas son:

Contaduría General: C.P.N. Verónica Suárez.

Tesorería Municipal: C.P.N. María Fernanda Chaparro.

Dirección de Despacho: Dra. María Fabiana Flores Jorge.

Jura de nuevas funcionarias

Un equipo para ordenar y transparentar la gestión

Las nuevas funcionarias se incorporan en el marco del decreto de emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios que el intendente anunció en su discurso de asunción.

Entre sus objetivos, la norma busca "verificar la legalidad y eficiencia en la gestión administrativa comunal" e instruye una auditoría integral de las compras, contrataciones y pagos de los últimos 12 meses.

En ese proceso, Contaduría y Tesorería ocupan un lugar central: son dos de las áreas cuya documentación respaldatoria, física y digital, será preservada para el trabajo de auditoría, cuyos resultados se pondrán a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Municipal. Por su parte, la Dirección de Despacho es el área por la que circulan los actos administrativos del Departamento Ejecutivo, un engranaje fundamental para cumplir con uno de los compromisos centrales del intendente en materia de transparencia: "Nuestros actos serán públicos, claros y transparentes".

Asumieron las responsables de Contaduría, Tesorería y Despacho de la Municipalidad de La Banda





El intendente de La Banda, Llamil Abdala, tomó juramento a las funcionarias que estarán al frente de Contaduría General, Tesorería y la Dirección de Despacho, tres áreas clave para ordenar la administración y las finanzas del municipio durante el período 2026-2030.

Las designadas son:

Contaduría General: C.P.N. Verónica Suárez.

Tesorería Municipal: C.P.N. María Fernanda Chaparro.

Dirección de Despacho: Dra. María Fabiana Flores Jorge.

Un equipo para ordenar y transparentar la gestión Las nuevas funcionarias se incorporan en el marco del decreto de emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios que el intendente anunció en su discurso de asunción.

Entre sus objetivos, la norma busca "verificar la legalidad y eficiencia en la gestión administrativa comunal" e instruye una auditoría integral de las compras, contrataciones y pagos de los últimos 12 meses.

En ese proceso, Contaduría y Tesorería ocupan un lugar central: son dos de las áreas cuya documentación respaldatoria, física y digital, será preservada para el trabajo de auditoría, cuyos resultados se pondrán a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Municipal. Por su parte, la Dirección de Despacho es el área por la que circulan los actos administrativos del Departamento Ejecutivo, un engranaje fundamental para cumplir con uno de los compromisos centrales del intendente en materia de transparencia: "Nuestros actos serán públicos, claros y transparentes".