Silva Neder firmó un convenio para promover la inclusión educativa y el desarrollo social en Figueroa

El acuerdo fue rubricado junto a la UCSE y la Asociación Civil Cuscka Iachaspa. Busca fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones para impulsar oportunidades educativas y el desarrollo humano en la comunidad.

Hoy 15:01

Con el firme propósito de promover el desarrollo humano, la integración social y la inclusión educativa en el departamento Figueroa, el vicegobernador y presidente natural de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder, rubricó esta mañana un convenio marco de cooperación mutua con la UCSE y con la Asociación Civil Social para la Inclusión Educativa "Cuscka Iachaspa".

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El documento, suscrito además por el rector de la UCSE, Ing. Luis Eugenio Lucena; y la presidenta de la Asociación Cuscka Iachaspa, Lic. Carla Luisina Coria, entidad representativa de la localidad de La Invernada Sur, departamento Figueroa, busca institucionalizar un esquema de articulación entre el ámbito legislativo, la la universidad y las organizaciones de la sociedad civil, orientado al desarrollo humano y a la equidad social.

En la ceremonia, también estuvieron presentes la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; la exdiputada provincial Nélida Sosa y representantes de la Asociación y autoridades de la UCSE.

Silva Neder subrayó: “Buscamos que la Legislatura también pueda trascender a lo puramente parlamentario, sin desatender la tarea primordial de hacer leyes, y que interactúe activamente con la sociedad en un contexto global marcado por el individualismo”, remarcó.

En ese marco, el vicegobernador remarcó: “Nos llena de alegría que la UCSE, asuma este compromiso, ya que no solo aportará herramientas técnicas a una entidad intermedia, sino que al escuchar y dialogar con los jóvenes de la zona se transformarán en mejores profesionales para la comunidad”, afirmó.