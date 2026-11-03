Quién es Jesús Owono, el arquero involucrado en la trágica jugada que terminó con la muerte del futbolista de Tenerife

El golero de Guinea Ecuatorial, de 25 años, protagonizó el choque con Jesús de Miguel durante un partido entre Andorra y Tenerife. Su carrera en España, su pasión por los superhéroes y sus gustos musicales forman parte de una historia poco conocida.

Hoy 15:38

Jesús Lázaro Owono Ngua, arquero del FC Andorra, quedó en el centro de la atención del fútbol español después del violento choque con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció este martes a los 30 años, tras permanecer internado en terapia intensiva.

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El guardameta, nacido el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, tiene 25 años y desarrolló gran parte de su carrera futbolística en España. Además de defender el arco del Andorra, representa a la selección de su país.

Su trayectoria comenzó en las divisiones formativas del fútbol español y alcanzó la máxima categoría con el Deportivo Alavés, donde debutó el 2 de enero de 2022. Durante su etapa en el conjunto vasco disputó 20 partidos oficiales.

Su pasión por Marvel y su admiración por Beethoven

Más allá del fútbol, Owono tiene una faceta poco conocida que mostró durante una entrevista con el periodista Rodrigo Fáez.

El arquero es un gran fanático del universo Marvel y colecciona figuras de personajes como Venom y Thanos, dos de sus favoritos.

También disfruta de los videojuegos, especialmente de EA Sports FC, y participó de un desafío de penales junto al reconocido creador de contenido TheGrefg y su grupo, el Escuadrón Salchichón.

Otra de sus particularidades es su gusto por la música clásica. Aunque habitualmente escucha afrobeat, confesó que recurre a las composiciones de Ludwig van Beethoven cuando necesita concentrarse.

"Yo cuando tengo que estudiar, me pongo ahí mis temas de Beethoven", contó durante aquella entrevista.

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El esfuerzo de su familia y su llegada al fútbol profesional

Owono también destacó en distintas oportunidades el papel fundamental que tuvieron sus padres en su desarrollo deportivo.

Su familia se trasladó desde Guinea Ecuatorial a España cuando era pequeño, acompañándolo en su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Juego a fútbol por mi familia", expresó al recordar los sacrificios que hicieron sus seres queridos.

En el plano internacional, recibió su primera convocatoria para la selección de Guinea Ecuatorial en septiembre de 2018, cuando tenía apenas 17 años. Su debut llegó el 25 de marzo de 2019, en un amistoso frente a Arabia Saudita.

El accidente que conmocionó al mundo del fútbol

El nombre de Owono cobró notoriedad después del grave incidente ocurrido durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, por la Segunda División española.

En una jugada aérea, el arquero salió a disputar la pelota y terminó impactando violentamente contra Jesús de Miguel, quien cayó inconsciente sobre el campo de juego.

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El delantero recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Pese a los esfuerzos médicos, el Tenerife confirmó su fallecimiento este martes, una noticia que provocó una profunda conmoción en el fútbol español.

El encuentro fue suspendido después del accidente y Owono recibió una tarjeta roja por la acción, que ahora quedó marcada por el trágico desenlace.