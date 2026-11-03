Caen las acciones argentinas y el riesgo país supera los 820 puntos en medio de la incertidumbre por las elecciones en EE.UU.

Los mercados financieros registran nuevas pérdidas este martes, mientras los inversores siguen de cerca los comicios legislativos estadounidenses. Los bonos argentinos retroceden y el índice Merval opera en baja.

Hoy 15:56

Los mercados financieros argentinos atraviesan una nueva jornada negativa este martes 3 de noviembre, con caídas en las acciones y los bonos soberanos, mientras el riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos básicos. La incertidumbre internacional por las elecciones de medio término en Estados Unidos condiciona las operaciones.

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Según los datos difundidos por Infobae durante la jornada, el riesgo país elaborado por JP Morgan alcanzó los 821 puntos básicos, con un incremento de 20 unidades, y se ubicó en su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

En tanto, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede un 1%, hasta los 88.127 puntos. Por su parte, los bonos soberanos argentinos en dólares registran pérdidas promedio del 0,4%, en línea con la tendencia negativa de otros mercados emergentes.

La atención de los inversores está concentrada en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que definirán la composición del Congreso y permitirán medir el respaldo político al presidente Donald Trump durante los próximos dos años de su mandato.

En Wall Street, los principales indicadores muestran resultados mixtos: el Nasdaq avanza un 0,8%, mientras que el Dow Jones retrocede un 0,3%, en un contexto de cautela ante los resultados electorales.

En el mercado cambiario argentino, el dólar mayorista sube a $1.549, mientras que el dólar oficial alcanza los $1.570 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en $1.565.