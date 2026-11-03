Spike Lee quiere a los Knicks lejos de Trump y lanzó un mensaje al dueño del equipo

El reconocido cineasta y fanático de los New York Knicks cuestionó la posible visita del equipo a la Casa Blanca tras conquistar la NBA y le envió un mensaje al dueño de la franquicia, James Dolan.

Hoy 16:19

Spike Lee no quiere que los New York Knicks visiten a Donald Trump para celebrar el título de la NBA. El reconocido cineasta y uno de los hinchas más famosos de la franquicia manifestó su postura en una entrevista con Variety y cuestionó la posibilidad de que el dueño, James Dolan, intente imponer la visita al plantel. "¡No puede obligarlos! Hace años que ningún equipo de la NBA va. ¡Espero que no vayan!", expresó.

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La discusión comenzó en junio, pocos días después de que los Knicks conquistaran su primer campeonato en 53 años al vencer a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA. Dolan confirmó que había recibido una invitación de la Casa Blanca y que la había aceptado. "Estoy muy orgulloso de llevar al equipo", manifestó. Sin embargo, la decisión de asistir todavía no está cerrada. A fines de septiembre, el entrenador Mike Brown aseguró que la organización seguía analizando el tema internamente.

La relación entre Dolan y Trump es de larga data. El empresario invitó al presidente a presenciar el tercer partido de las Finales en el Madison Square Garden, donde los Knicks sufrieron su única derrota de la serie y cortaron una racha de 13 triunfos consecutivos en playoffs. Lee también se refirió a ese episodio y lanzó una frase sugestiva: "No fue una casualidad".

El antecedente también alimenta el debate: ningún campeón de la NBA visitó la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump. En cambio, los Milwaukee Bucks, en 2021; los Golden State Warriors, en 2022; y los Boston Celtics, en 2024, sí fueron recibidos durante la presidencia de Joe Biden.

Para Lee, la decisión debe quedar en manos de los jugadores, más allá de los deseos de quien conduce la franquicia. Mientras tanto, la posibilidad de que los Knicks visiten la Casa Blanca continúa sin una resolución definitiva.