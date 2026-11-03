EN VIVO | La Champions League vuelve con una jornada de partidazos: Atlético de Madrid-Bayern Múnich se roba las miradas

La cuarta fecha de la fase de liga comenzará este martes con nueve encuentros destacados. Habrá presencia argentina en varios cruces, con Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lisandro Martínez entre los protagonistas.

Hoy 16:38

La UEFA Champions League 2026/27 retoma su actividad este martes 3 de noviembre con una atractiva jornada de nueve partidos, correspondientes a la cuarta fecha de la fase de liga. El enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich aparece como el principal atractivo de un día cargado de fútbol europeo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ ATLÉTICO DE MADRID VS. BAYERN MÚNICH EN VIVO

El conjunto español, que cuenta con Julián Álvarez, necesita una victoria para acomodarse en la clasificación después de un comienzo irregular. Del otro lado estará el poderoso Bayern Múnich, que buscará sumar tres puntos importantes en su visita a Madrid.

Otro de los encuentros destacados será el que protagonizarán Barcelona y Aston Villa en el Camp Nou. Ambos equipos se encuentran entre los principales protagonistas de la competencia y buscarán mantenerse en los puestos de privilegio.

Los argentinos que tendrán acción en la Champions League

Uno de los partidos con mayor presencia argentina será Manchester United frente a Roma, donde podrían enfrentarse Lisandro Martínez, por el conjunto inglés, y Paulo Dybala y Matías Soulé, por el equipo italiano.

Por su parte, Lautaro Martínez buscará liderar al Inter de Milán en su visita al Feyenoord, en un compromiso importante para que el conjunto italiano mejore su posición en la tabla.

Además, Paris Saint-Germain, líder de la competencia, visitará al Villarreal de Juan Foyth, con el objetivo de extender su buen presente y acercarse a la clasificación a la siguiente instancia.

Champions League: todos los partidos del martes, horarios y TV

Horario (Argentina) Partido TV 14.45 Shakhtar Donetsk vs. Sporting ESPN 3 14.45 Galatasaray vs. Stuttgart FOX 17.00 Feyenoord vs. Inter FOX 2 17.00 Manchester United vs. Roma ESPN 2 17.00 Bodo/Glimt vs. Lille ESPN 4 17.00 LASK Linz vs. Slovan Bratislava Disney+ 17.00 Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich FOX 17.00 Barcelona vs. Aston Villa ESPN 17.00 Villarreal vs. PSG ESPN 3

Con grandes equipos europeos y varios futbolistas argentinos en acción, la Champions League promete un martes de alto nivel, en una cuarta jornada que puede empezar a marcar diferencias importantes en la pelea por avanzar a la próxima fase.