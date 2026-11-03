D'Onofrio respaldó a Ponzio con una particular frase y sorprendió al hablar del regreso de Ramón Díaz a River

El expresidente del Millonario defendió al actual entrenador tras la derrota en el Superclásico y cambió su postura sobre una posible vuelta del técnico riojano.

Hoy 16:07

Rodolfo D'Onofrio volvió a referirse al presente de River Plate y dejó declaraciones que generaron repercusión entre los hinchas. Después de la polémica derrota frente a Boca en La Bombonera, el expresidente del club respaldó a Leonardo Ponzio, sorprendió con un cambio de postura sobre Ramón Díaz y cuestionó duramente a las autoridades de la AFA.

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En una entrevista con Todo Noticias, D'Onofrio defendió la continuidad del actual entrenador y pidió acompañarlo en un momento complicado para el Millonario.

"Ahora hay que apoyarlo. En este momento es Ponzio. Sería tonto que los hinchas de River estemos atacando a quien, de alguna manera, voluntariamente se prestó a esto y que es un ídolo del club. Lo tuve seis años de capitán y es un caballero", expresó.

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La particular frase de D'Onofrio sobre Ponzio

El exdirigente destacó la personalidad del entrenador y utilizó una llamativa comparación para describirlo.

"Yo soy porteño. ¿Sabés qué tiene de bueno Ponzio? Que no es porteño. Es un tipo de campo, del Interior. Cuando hablás con él, sentís olor a vaca. Es un tipo sano", aseguró.

Además, pidió protegerlo de las críticas después del Superclásico: "Hay que cuidarlo. Ha hecho un esfuerzo para hacer esto. No lo culpemos de algo, ganó muchos partidos. Contra Boca perdió, pero si a los siete minutos te echan un jugador...".

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El cambio de postura sobre Ramón Díaz

D'Onofrio también sorprendió al referirse a la posibilidad de que Ramón Díaz regrese como entrenador de River, una alternativa que había descartado meses atrás con un contundente "No lo veo".

Esta vez, su respuesta fue diferente: "Es un técnico que en River evidentemente dejó una muy buena imagen. Si el presidente de River decide traerlo, voy a apoyar...", manifestó.

Sin embargo, dejó en claro que su prioridad es respaldar a Ponzio, quien asumió interinamente la conducción del equipo en un momento delicado.