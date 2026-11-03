Hombre condenado a cuatro años de prisión por ataque con cuchillo en Orán

Un hombre de 35 años fue condenado a cuatro años de prisión tras un ataque con cuchillo que dejó a la víctima con una grave lesión ocular en Orán, Salta.

Hoy 16:10

Un hombre de 35 años ha sido condenado a cuatro años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de un violento ataque ocurrido el año pasado en un hotel alojamiento sobre la ruta nacional 50, en la ciudad de Orán. La condena fue dictada tras un juicio abreviado que sorprendió a muchos debido al cambio de carátula en el caso, que inicialmente se trató como intento de homicidio.

Los informes médicos presentados en el juicio indicaron la gravedad del ataque, que consistió en una apuñaladura en la cavidad ocular de la víctima, un joven de 21 años. La intervención quirúrgica realizada en el hospital público fue compleja y necesaria para extraer el cuchillo, lo que puso en riesgo la vida del afectado. Este procedimiento fue llevado a cabo con los recursos del Estado provincial, lo que subraya la gravedad de la situación.

La víctima, quien ahora ha quedado tuerto de por vida, también ha sufrido consecuencias personales, ya que se estima que perdió a la mujer que lo engañaba con su agresor. Testigos del incidente señalaron a la mujer como la entregadora, lo que añade un componente de traición al relato de este trágico suceso.

Tras el ataque, el agresor y la mujer se dieron a la fuga, mientras que el joven herido fue rápidamente asistido por el personal del motel y llevado de urgencia al hospital local. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado a la capital de Salta para recibir tratamiento especializado.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la herida fue tan profunda que penetró desde la región ocular hasta la cavidad intracraneal, lo que generó un riesgo inminente para la vida de la víctima. Este dato fue crucial para que la justicia tratara el caso con la seriedad que corresponde a un intento de homicidio.

Finalmente, la condena fue dictada por los delitos de lesiones graves y daño en concurso real. Además de la pena de cuatro años de prisión efectiva, el condenado deberá abonar un millón de pesos a la víctima como reparación económica por los daños sufridos. Tras la sentencia, el hombre fue trasladado a la Unidad Carcelaria de Orán, donde comenzará a cumplir su condena.