Día del Sándwich: la historia detrás de uno de los platos más populares del mundo

Cada 3 de noviembre se celebra esta fecha en homenaje a una preparación que conquistó las mesas de todo el planeta. Con Diario Panorama salimos a las calles para conocer cuál es el favorito de los santiagueños.

Hoy 16:07

Pan, queso, jamón, verduras, carnes o prácticamente cualquier ingrediente que permita combinar sabores: el sándwich es uno de esos platos que logró conquistar las mesas de todo el mundo. Simple, práctico y con innumerables versiones, tiene su propia celebración cada 3 de noviembre, una fecha que invita a conocer su historia y disfrutar de una preparación que trascendió fronteras.

Aunque existen antecedentes de comidas elaboradas con ingredientes colocados entre panes desde mucho antes, el nombre sándwich tiene un origen particular que se remonta a la Inglaterra del siglo XVIII.

¿Quién fue Lord Sandwich y cómo nació esta comida?

El protagonista de esta historia fue John Montagu (1718-1792), cuarto conde de Sandwich, un aristócrata y político británico que ocupó importantes cargos en el gobierno inglés.

La historia más conocida cuenta que Montagu era un apasionado de los juegos de cartas y que, durante una extensa partida, pidió a su cocinero que le preparara algo que pudiera comer sin abandonar la mesa ni ensuciarse las manos.

La solución fue sencilla: colocar unas fetas de carne entre dos rebanadas de pan. De esa manera, podía alimentarse mientras continuaba jugando.

La preparación comenzó a popularizarse entre sus conocidos, que empezaron a pedir «lo mismo que Sandwich». Con el tiempo, aquella expresión terminó convirtiéndose en el nombre de una comida que trascendió generaciones.

Sin embargo, hay una aclaración histórica: no existen pruebas definitivas de que Montagu haya inventado el sándwich. Diferentes culturas ya consumían alimentos acompañados o envueltos en pan desde mucho antes. Su importancia estuvo principalmente en popularizar el nombre.

Una comida que conquistó el mundo

La primera referencia escrita conocida de la palabra sandwich en su sentido gastronómico aparece en el diario del historiador inglés Edward Gibbon, el 24 de noviembre de 1762. Allí describió a un grupo de hombres que cenaban carne fría o sándwiches en un café de Londres.

Con el paso de los años, esta preparación dejó de ser una comida asociada a la aristocracia y se convirtió en una alternativa popular en distintos países.

Su principal característica es la versatilidad: puede prepararse con jamón y queso, carne, pollo, verduras, atún y una infinidad de combinaciones. También existen versiones calientes, frías, tostadas y gourmet.

En Argentina, el sándwich tiene un lugar especial en la gastronomía cotidiana, con clásicos como el sándwich de milanesa, el de miga, el de lomito y el choripán, que forman parte de las costumbres gastronómicas del país.

Diario Panorama salió a las calles para conocer el sándwich favorito de los santiagueños

En el marco de esta celebración, Diario Panorama salió a las calles de Santiago del Estero para conversar con los vecinos y descubrir cuál es su sándwich favorito.

Entre gustos, preferencias y distintas combinaciones, los santiagueños compartieron sus elecciones y contaron qué preparación eligen a la hora de disfrutar de esta clásica comida.

¿Sándwich de milanesa, de miga, de lomito o alguna combinación especial? La recorrida permitió conocer diferentes opiniones y descubrir cuáles son los sabores que más conquistan a los vecinos.

¿Por qué se celebra el 3 de noviembre?

La elección de esta fecha está vinculada al nacimiento de John Montagu, ocurrido el 3 de noviembre de 1718, según la tradición que sostiene la celebración.

Así, cada año se utiliza esta jornada para recordar al aristócrata que le dio nombre a una de las preparaciones más conocidas de la gastronomía internacional.

Aunque la historia tiene algunas versiones y aspectos que todavía generan debate, hay algo que permanece indiscutido: pocos platos consiguieron tanta popularidad y variedad como el sándwich.

Este 3 de noviembre, la excusa está servida: cada uno puede celebrar el Día Mundial del Sándwich con su combinación favorita.