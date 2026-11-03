El estricto requisito que Lali Espósito y Pedro Rosemblat impusieron a los invitados de su boda

La pareja sorprendió a familiares y amigos con una particular medida para preservar la intimidad de su casamiento. Los invitados tuvieron que cumplir una consigna desde el momento de su llegada.

Hoy 16:06

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa generando repercusiones por los particulares detalles de la celebración. La pareja, que dio el sí el pasado sábado 31 de octubre en una casona del barrio porteño de San Telmo, impuso una estricta condición a sus invitados: no podían utilizar sus teléfonos celulares durante la boda.

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La medida tuvo como objetivo preservar la intimidad de la ceremonia y evitar la difusión de fotografías y videos en las redes sociales. Para garantizar su cumplimiento, los organizadores entregaron sobres o fundas especiales donde los asistentes debían guardar sus dispositivos desde el momento del ingreso.

Uno de los invitados, Agustín "Cachete" Sierra, reveló cómo funcionaba el procedimiento: "Llegabas y te metían el teléfono en la bolsita". Por su parte, Pauli Vetrano confirmó que la restricción se mantuvo durante toda la celebración y aseguró que no pudo tomar ninguna fotografía con su celular.

Sin embargo, los novios encontraron una alternativa original para que sus familiares y amigos pudieran conservar recuerdos de la noche. Entregaron cámaras fotográficas descartables a algunos invitados, quienes tuvieron la posibilidad de registrar distintos momentos de la fiesta.

Cada cámara contaba con un rollo de 27 fotografías y una tarjeta con instrucciones para su utilización. Una vez finalizadas las tomas, los dispositivos debían ser devueltos para que las imágenes fueran reveladas posteriormente y quedaran en manos de los recién casados.

La celebración también contó con un sistema de ingreso mediante códigos QR para controlar el acceso de los invitados. Entre las figuras presentes estuvieron Peter Lanzani, Cande Vetrano, Justina Bustos, Mery del Cerro, Dillom y Juliana Gattas.

Otro de los detalles destacados fue la participación de Damián Betular, quien estuvo a cargo de la torta nupcial y la mesa dulce. De esta manera, Lali y Pedro apostaron por una boda íntima, sin celulares y con recuerdos analógicos, dejando que los protagonistas decidieran qué imágenes compartir públicamente.