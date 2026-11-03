Lo confundieron con el arquero del fatal choque en España y recibió amenazas: “Una sociedad cada vez más enferma”

Michel Owono, futbolista del FC Can Vidalet, denunció que fue víctima de insultos racistas y amenazas tras ser confundido con el arquero involucrado en la jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel.

Hoy 15:54

La muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, continúa generando conmoción en el fútbol español, pero también desencadenó una grave situación de violencia en las redes sociales. Michel Owono, defensor del FC Can Vidalet, denunció haber recibido amenazas, insultos racistas y mensajes de odio después de ser confundido con el arquero involucrado en el trágico accidente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista ecuatoguineano comparte apellido con Jesús Owono, guardameta del FC Andorra que protagonizó el violento choque con De Miguel durante un partido de la Segunda División española. Sin embargo, ambos son personas diferentes y Michel no tuvo ninguna participación en el episodio.

Ante la cantidad de agresiones recibidas, el defensor decidió publicar un descargo en sus redes sociales para aclarar la confusión y condenar los ataques.

“Me están confundiendo por mi apellido y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duelen profundamente y que condeno en su totalidad”, expresó.

Te recomendamos: Quién es Jesús Owono, el arquero involucrado en la trágica jugada que terminó con la muerte del futbolista de Tenerife

El fuerte descargo de Michel Owono

En su publicación, el futbolista cuestionó la violencia que circula en las plataformas digitales y lamentó que una tragedia deportiva haya derivado en nuevas situaciones de discriminación.

“Vivimos en una sociedad que está cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno”, manifestó.

Además, remarcó que ninguna circunstancia justifica las agresiones contra una persona y defendió los valores que debería representar el deporte.

“El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida”, sostuvo.

Te recomendamos: La decisión que tomó el arquero del Andorra tras la muerte del futbolista con el que chocó

La confusión tras la muerte de Jesús de Miguel

El episodio que desencadenó esta situación ocurrió durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando el arquero Jesús Owono salió a disputar una pelota y chocó violentamente contra Jesús de Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y posteriormente falleció.

La coincidencia de apellidos provocó que numerosos usuarios dirigieran sus críticas hacia Michel Owono, pese a que el defensor del Can Vidalet no tenía relación con lo sucedido.

El jugador también expresó sus condolencias a la familia del delantero fallecido y pidió que se deje de utilizar la tragedia como motivo de agresiones.

“Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad”, concluyó en su mensaje.

De esta manera, Michel Owono buscó poner fin a una confusión que lo convirtió injustamente en blanco de amenazas y ataques racistas, mientras el fútbol español continúa de luto por la muerte de Jesús de Miguel.