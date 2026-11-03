Estados Unidos dejará de financiar la asistencia militar a Israel por decisión de Trump

El mandatario anunció un cambio en la relación militar entre ambos países: Washington pasará de entregar ayuda a comercializar armamento con su aliado en Medio Oriente. La oposición también pidió un cambio de gobierno en Israel.

Hoy 15:26

Donald Trump anunció este martes que Estados Unidos dejará de proporcionar unos 4000 millones de dólares en ayuda cada año a Israel en 2027 y dijo que ahora le venderá armas a su aliado más cercano en Medio Oriente.

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El presidente estadounidense declaró al canal Fox News durante una llamada telefónica el martes, el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se le había acercado con la idea.

“Miren, les damos 4000 millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero”, indicó.

Además, afirmó: “Esa ayuda se interrumpe a finales de año”.

Trump también señala que la ayuda a Israel se convertió en un argumento de campaña demócrata para candidatos como Abdul El-Sayed, que se postula al Senado por Michigan y es un crítico abierto de Israel .

Yair Golan, un líder opositor israelí, declaró que el fin de la ayuda asestaría un “golpe severo a la seguridad de Israel” en un momento en que el país está librando guerras en múltiples frentes.

Estados Unidos envió decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel durante los últimos años. En 2016, el entonces presidente Barack Obama firmó un acuerdo de seguridad sin precedentes para darle al ejército israelí 38.000 millones de dólares durante 10 años, lo que equivale a 3800 millones de dólares anuales.

En tanto, el bloque opositor israelí liderado por el centrista Gadi Eisenkot prometió formar rápidamente un gobierno para echar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque discrepa sobre una posible alianza con los diputados árabes.

En su primera reunión desde las elecciones de hace una semana, en las que ninguna coalición obtuvo una mayoría, los cinco líderes de los partidos opositores hablaron de estrategia política en un hotel en Herzliya, al norte de Tel Aviv, donde vive el exjefe militar Eisenkot.

En una declaración conjunta afirman que su objetivo es formar un gobierno “tan rápido como sea posible y evitar que Israel se vea arrastrado a otras elecciones”.

Se mantuvieron firmes sobre cuatro criterios establecidos por Eisenkot. Destacan dos: cualquier partido en el gobierno debe reconocer a Israel como un Estado judío y condenar al movimiento islamista palestino Hamás como grupo terrorista.

Estas condiciones podrían excluir a algunos diputados árabes. Los partidos árabes obtuvieron la semana pasada 19 de los 120 escaños del Parlamento, impulsados por el descontento de su comunidad ante la retórica del Gobierno ultraderechista de Netanyahu.

Elbloque opositor de Eisenkot ganó 48 escaños y el bando de Netanyahu, 53, de los cuales 27 pertenecen a su partido Likud.