Detenido un joven por robo de celular en San Fernando del Valle de Catamarca

Un adolescente de 15 años fue detenido en San Fernando del Valle de Catamarca tras robar un celular a una menor de 13 años en un hecho de inseguridad urbana.

Hoy 15:37

La inseguridad urbana continúa siendo un tema preocupante en San Fernando del Valle de Catamarca, donde un nuevo incidente tuvo lugar anoche. En este contexto, un adolescente de 15 años fue detenido por el personal de la policía después de robar un teléfono celular a una joven de 13 años mediante un arrebato. Este hecho se registró aproximadamente a las 21:00 horas en la intersección de la calle Yacogasta y la avenida Choya, un área caracterizada por su alta circulación vehicular y peatonal.

La rápida intervención de la Seccional Séptima fue fundamental para la resolución del caso. Tras recibir un alerta sobre el robo, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y, tras realizar un operativo en la zona, lograron interceptar al sospechoso. Durante la aprehensión, se recuperó el botín, un dispositivo de comunicación de la marca Motorola E13, que pertenecía a la menor víctima del delito.

Es importante destacar que, debido a la edad del detenido, el procedimiento se llevó a cabo conforme al protocolo legal establecido para menores en conflicto con la ley penal. La normativa argentina contempla que los menores de edad no son considerados inimputables, por lo que el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde la Fiscalía se impartieron las directrices necesarias en relación a la notificación del incidente, así como la contención y entrega del menor a sus tutores legales, siguiendo estrictamente lo que establece la ley para estos casos. Este proceso es vital para asegurar el tratamiento adecuado de los jóvenes que infringen la ley.

El teléfono celular recuperado quedó en calidad de secuestro, a la espera de las diligencias judiciales pertinentes que permitan su restitución formal a la familia de la víctima. Este hecho subraya la necesidad de contar con un sistema judicial que garantice la protección de los derechos de los menores afectados por la delincuencia.

La intervención rápida y efectiva de la Seccional Séptima resalta la importancia de la presencia policial en las zonas más vulnerables de la ciudad. Los vecinos y operarios de la zona han expresado en varias ocasiones la necesidad de una mayor vigilancia para prevenir hechos de inseguridad callejera y proteger a la comunidad.

A medida que la preocupación por el aumento de la delincuencia urbana se intensifica, es crucial que se implementen estrategias efectivas para abordar este problema y asegurar un entorno más seguro para todos los ciudadanos de San Fernando del Valle de Catamarca.