Torneo Regional: día y horarios confirmados para los partidos de los equipos santiagueños

Central Argentino y Unión Lugones protagonizarán un duelo provincial, mientras que Unión Santiago visitará a Defensores de la Boca en La Rioja.

Hoy 14:49

Los tres representantes santiagueños que continúan en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 ya conocen los días y horarios de sus próximos compromisos. Este domingo 8 de noviembre comenzará la cuarta ronda de la Región Centro, con la participación de Central Argentino de La Banda, Unión Lugones y Unión Santiago.

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Uno de los encuentros más atractivos será el enfrentamiento entre Central Argentino y Unión Lugones, que se disputará desde las 18.30 en cancha de Sportivo Dora. El conjunto de Lugones será local en esta primera presentación, mientras que el Albo tendrá la oportunidad de definir la clasificación en La Banda.

El cruce entre ambos equipos garantizará que al menos un representante santiagueño avance a la quinta ronda de la competencia.

Por su parte, Unión Santiago visitará a Defensores de la Boca de La Rioja este domingo desde las 16, en otro duelo importante.

El Tricolor buscará conseguir un resultado favorable como visitante para de cara la revancha en el barrio Chino.

Cuándo se jugarán las revanchas y cómo sigue el torneo

Los encuentros de vuelta de la cuarta ronda están programados para el domingo 15 de noviembre, cuando quedarán definidos los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

En caso de superar sus respectivas eliminatorias, los representantes santiagueños ya conocen sus posibles rivales:

El ganador de Central Argentino-Unión Lugones enfrentará al vencedor de Américo Tesorieri y Villa Cubas, ambos de Catamarca.

enfrentará al vencedor de Américo Tesorieri y Villa Cubas, ambos de Catamarca. Si Unión Santiago avanza, se medirá con el ganador del enfrentamiento entre General Paz Juniors y Camioneros, los dos de Córdoba.

La quinta ronda se disputará el 22 y 29 de noviembre, mientras que la sexta etapa está prevista para el 6 y 13 de diciembre.

Con la programación confirmada, Central Argentino, Unión Lugones y Unión Santiago se preparan para afrontar una nueva instancia eliminatoria, con la ilusión de continuar avanzando en el Regional Federal Amateur y mantener el protagonismo del fútbol santiagueño.