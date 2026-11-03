Colapinto busca revancha en el GP de Brasil de Fórmula 1: días, horarios y cronograma completo

El piloto argentino de Alpine intentará recuperarse después de la frustrante carrera en México, donde una penalización lo dejó sin puntos.

Hoy 15:11

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato 2026. El piloto argentino buscará dejar atrás la frustración sufrida en México y volver a sumar puntos con Alpine.

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El corredor de Pilar llega después de protagonizar una destacada actuación en el Gran Premio de México, donde terminó en el séptimo puesto, pero una penalización de la FIA lo relegó al 15° lugar, dejándolo sin unidades pese a su buen rendimiento en pista.

Ahora, Colapinto intentará cortar una racha de cinco carreras consecutivas sin sumar puntos, luego de sus presentaciones en Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos y México.

Colapinto vuelve a uno de sus circuitos favoritos

El Gran Premio de Brasil se disputará en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, un trazado de 4,309 kilómetros y 15 curvas, que representa uno de los escenarios más tradicionales del calendario de la Fórmula 1.

Será la tercera participación del argentino en este circuito, donde todavía no logró sumar puntos, aunque en distintas oportunidades reconoció que se trata de una de sus carreras favoritas.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre y culminará el domingo 8, con la carrera principal programada para las 14, hora argentina, siempre que las condiciones climáticas permitan cumplir con el cronograma.

GP de Brasil de Fórmula 1: cronograma y horarios en Argentina

Viernes 6 de noviembre

12.30: Práctica libre 1.

Práctica libre 1. 16.00: Práctica libre 2.

Sábado 7 de noviembre

11.30: Práctica libre 3.

Práctica libre 3. 15.00: Clasificación.

Domingo 8 de noviembre

14.00: Carrera del Gran Premio de Brasil.

Con la motivación de competir en uno de sus circuitos preferidos y después de quedarse con las manos vacías en México, Colapinto buscará recuperar terreno en Interlagos y conseguir un resultado positivo para Alpine en la recta final de la temporada.