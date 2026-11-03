Félix Álvarez: "Las elecciones de medio término en Estados Unidos son muy importantes para Argentina"

El periodista parlamentario analizó en diálogo con Radio Panorama la agenda legislativa, las dificultades del oficialismo para conseguir los votos y las tensiones dentro del Gobierno.

Hoy 13:45

El periodista parlamentario Félix Álvarez analizó el panorama político y legislativo nacional en diálogo con Radio Panorama y señaló que las elecciones de medio término en Estados Unidos tendrán una importancia particular para la Argentina.

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“Las elecciones de medio término en EE.UU. son muy importantes para Argentina”, sostuvo al referirse al escenario internacional y su influencia sobre el Gobierno de Javier Milei.

En cuanto a la actividad legislativa, explicó que durante esta semana no habrá sesiones en el Congreso. En ese contexto, planteó interrogantes sobre la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento del Presupuesto.

“Dicen que al Gobierno no le interesa tratar el presupuesto. Creo que sería importante para dar un buen mensaje al exterior, sobre todo al FMI, pero al no tratarlo le da la posibilidad a Milei de manejarse con el presupuesto antiguo”, expresó.

Álvarez también mencionó otros asuntos que forman parte de las prioridades del Ejecutivo, entre ellos la cuestión Malvinas, el denominado Súper RIGI y la reforma electoral.

Respecto de los cambios electorales, consideró que el Gobierno todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO. También hizo referencia a la Boleta Única de Papel, un instrumento que permite un mayor control del proceso electoral.

Sobre el Presupuesto, indicó que el tratamiento podría comenzar el 18 de noviembre, con la búsqueda de un dictamen que permita avanzar posteriormente en el Senado. En ese escenario, señaló que el Congreso podría extender las sesiones ordinarias durante diez días para completar el tratamiento legislativo. Otras reformas impulsadas por el oficialismo podrían ingresar en el temario de las sesiones extraordinarias.

Durante la entrevista, el periodista también se refirió al futuro político de Cristina Fernández de Kirchner y a la posibilidad de que vuelva a competir electoralmente.

“Cristina puede presentarse como precandidata, pero en política todo es posible. Ella no quiere quedar sin ser candidata”, sostuvo.

Por último, Álvarez planteó la necesidad de seguir de cerca el papel de la vicepresidenta Victoria Villarruel dentro del Gobierno.

“Hay que ver qué papel va a jugar la Dra. Villarruel. Hay que prestarle atención, porque está aislada, salvo por el encuentro con el papa León”, manifestó.

En ese sentido, mencionó versiones sobre un posible diálogo previo entre Villarruel y el pontífice durante un viaje que la vicepresidenta habría realizado a España. También consideró que la decisión de convocarla a determinadas actividades podría haber surgido de una sugerencia del Vaticano, aunque no presentó esa posibilidad como un hecho confirmado.

Finalmente, recordó que a los encuentros institucionales también fueron invitados los gobernadores y la totalidad de los diputados, y no solamente los integrantes de La Libertad Avanza.

“Fueron elegidos juntos, es la vicepresidenta y forma parte del Gobierno”, concluyó Álvarez.